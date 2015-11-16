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۲۵ آبان ۱۳۹۴، ۱۴:۵۰

موافقت بانک جهانی با وام ۵۰۰ میلیونی پاکستان در بخش انرژی

موافقت بانک جهانی با وام ۵۰۰ میلیونی پاکستان در بخش انرژی

بانک جهانی با وام ۵۰۰ میلیونی برای کمک در بخش انرژی پاکستان موافقت بعمل آورد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «سما تی وی»، بانک جهانی با وام ۵۰۰ میلیونی برای کمک در بخش انرژی پاکستان موافقت بعمل آورد. طبق بیانیه بانک جهانی در ماه می سال گذشته بخش اول این برنامه به تصویب رسید که از اقدامات قبل از وقت دولت برای کمک به بخش انرژی بود.

بخش دوم این برنامه بلند مدت شامل کمک دولت در بخش تولید برق است. با این کمک دولت پاکستان به تلاشهای انجام شده در رویاروی با بحران برق کمک خواهد کرد و دولت خواهد توانست اصلاحاتی در بخش انرژی انجام دهد.

مدیر عامل بانک جهانی در حوزه کشور پاکستان «پچاموتو ایلن گوان» گفته است: این کمک برای برطرف کردن نیازهای مردم پاکستان و استحکام بخش اقتصادی صورت می گیرد.

این برنامه اهداف سه گانه ای  دارد که از آن جمله می توان به کاهش سوبسید در بخش عمومی و بهبود سیاست تعرفه ای، بهبود در بخش برق و شرکت بخش خصوصی و اطمینان از پاسخگویی و رسیدگی در بخش برق اشاره کرد.

کد مطلب 2968580
علی کاووسی نژاد

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