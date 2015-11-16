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۲۵ آبان ۱۳۹۴، ۱۵:۲۹

سرپرست اداره محیط زیست شهرستان بهارستان:

۶ واحد غیر مجاز تجهیزات سرمایشی در بهارستان شناسایی شدند

۶ واحد غیر مجاز تجهیزات سرمایشی در بهارستان شناسایی شدند

بهارستان-سرپرست اداره محیط زیست شهرستان بهارستان گفت: شش واحد غیر مجاز ساخت تجهیزات سرمایشی که از گازهای مخرب و ترکیبات شیمیایی استفاده می کردند، شناسایی شدند.

رضا شایسته درگفتگو  با خبرنگار مهر اظهارداشت: به دنبال گزارش جمعی از دوستداران محیط زیست مبنی بر آلودگی های زیست محیطی ناشی از فعالیت برخی از واحدهای غیر مجاز ساخت و نصب تجهیزات سرمایشی، روز گذشته کارشناسان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بهارستان در برنامه گشت و پایش موفق به شناسایی شش واحد غیر مجاز شدند.

وی افزود: این واحد ها با استفاده از گازهای غیر مجاز و ترکیبات شیمیایی غیر استاندارد در ساخت یخچال ها ضمن تخریب محیط زیست، موجب تهدید علیه سلامت و بهداشت عمومی را نیز فراهم می کردند.

شایسته ادامه داد: این اداره نسبت به صدور اخطاریه زیست محیطی به واحدهای شناسایی شده اقدام  و برخورد با متخلفان را در دستور کار خود قرار داده است.

رئیس اداره محیط زیست در پایان گفت:  استفاده از ترکیبات کلوروفلوروکربن ها (CFC) که اغلب در صنایع ساخت تجهیزات سرمایشی به عنوان گاز خنک کننده استفاده می شود، به دلیل اثر مخرب زیست محیطی از جمله تخریب لایه ازن، گرم شدن زمین، خشکسالی و ... برخلاف قوانین و مقررات زیست محیطی بین المللی (کنوانسیون وین، پروتکل مونترال) است.

کد مطلب 2968589

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