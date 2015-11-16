به گزارش خبرنگار مهر، فرحناز فولادوند ظهر دوشنبه در جلسه شورای مبارزه با مواد مخدر شهرستان خرم آباد به طرح آموزش ۳۰ هزار فرهنگی آموزش وپرورش در حوزه مبارزه با مواد مخدر اشاره کرد و اظهار داشت: این طرح از یک ماه پیش در نواحی یک و دو شهرستان خرم آباد آغاز شده است.

وی به آموزش سه هزار و ۳۰۰ فرهنگی آموزش و پرورش ناحیه دو خرم آباد در ارتباط با بحث مبارزه با مواد مخدر اشاره کرد و بیان داشت: اجرای این طرح با استقبال خوبی از سوی فرهنگیان مواجه شده است و اکیپ های مواد مخدر در کلاس های مورد نظر حضور پیدا می کنند.

کارشناس آسیب های اجتماعی آموزش و پرورش ناحیه دو خرم آباد با اشاره به اینکه در سطح ناحیه دو خرم آباد مناطق آسیب پذیر زیادی وجود داشته که نیازمند آموزش در حوزه مواد مخدر هستند اضافه کرد: در این راستا آموزش و پرورش شهرستان در سه سطح والدین، دانش آموزان و فرهنگیان برنامه های آموزشی اجرا کرده است.

فولادوند به برگزاری سه کارگاه آموزشی در حوزه مواد مخدر مختص والدین در مناطق خطر پذیر شهر خرم آباد اشاره کرد و گفت: همچنین ۳۳ نمایشگاه مبارزه با مواد مخدر در تمام مدارس پسرانه متوسطه دوم و هنرستان های ناحیه دو برگزار شد.

وی افزود: تقریبا ۹۰ درصد مدارس پسرانه ناحیه دو خرم آباد تحت پوشش آموزش های مبارزه با مواد مخدر قرار گرفته اند.

کارشناس آسیب های اجتماعی آموزش و پرورش ناحیه دو خرم آباد با بیان اینکه آسیب در حوزه مواد مخدر تنها مختص مدارس حاشیه شهر نیست ادامه داد: آسیب این حوزه در مدارس شبانه روزی دو چندان بوده و حتی مدارس مرکز شهر نیز از این آسیب ها در امان نیستند.

کارشناس آسیب های اجتماعی آموزش و پرورش ناحیه یک خرم آباد نیز به برگزاری ۲۶ کلاس آموزشی برای فرهنگیان این ناحیه در حوزه مبارزه با مواد مخدر اشاره کرد و گفت: این دوره های آموزشی به مدت شش ساعت برگزار شده و در پایان دوره برای فرهنگیان گواهی صادر می شود.

محمد صوفی افزود: در آموزش و پرورش ناحیه یک نیز آموزش حداقل دو هزار و ۷۰۰ معلم در حوزه مبارزه با مواد مخدر در دستور کار قرار گرفته است.

وی به وجود دو مرکز مشاوره رایگان دانش آموزی در آموزش و پرورش شهرستان اشاره کرد و گفت: در این مراکز مشاوره های تحصیلی، تربیتی، روانی و ... به دانش آموزان ارائه می شود.