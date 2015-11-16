به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی هفته کتاب، سیدحسن میرامین محمدی دبیر اجرایی همایش ملی کتاب و نشر از ارسال حدود ۹۸ چکیده مقاله در دو محور اقتصاد نشر و مؤلفه‌های مؤثر بر آن و الگوهای بومی پیشرفت کتاب و کتابخوانی در کشور به این همایش خبر داد و گفت: از بین این تعداد، ۱۲ مقاله در روز همایش ارائه و ۷ مقاله در قالب پوستر ارائه می شود.

وی به اسامی سخنرانان این همایش اشاره کرد و گفت: سیدرضا صالحی امیری رئیس کتابخانه ملی کشور، محمود صلاحی رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، سیدعباس صالحی معاون فرهنگی وزیر ارشاد و حجت الاسلام سالک عضو مجلس شورای اسلامی از جمله سخنرانان این مراسم هستند.

دبیر اجرایی همایش ملی کتاب و نشر با اشاره به حامیان علمی این همایش، گفت: به منظور اینکه پشتوانه علمی خوبی داشته باشیم، نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دانشگاه امام صادق(ع) و دانشگاه علمی، کاربردی در برگزاری این همایش همکاری خواهند داشت.

میرامین محمدی گفت: آموزش مهارت‌های کلامی برای کتابداران در روز همایش از جمله برنامه‌هایی است که به صورت کارگاه جنبی برگزار خواهد شد که تاکنون کتابداران از آن استقبال کرده‌اند. مهمترین هدف این همایش استفاده از ظرفیت جوامع دانشگاهی و علمی برای کمک به حوزه نشر است. ما در این همایش به دنبال این هستیم که خروجی را در اختیار همه قرار دهیم تا مورد استفاده همه قرار گیرد.

همایش ملی کتاب و نشر صبح فردا سه‌شنبه ۲۶ آبان در کتابخانه ملی برگزار خواهد شد.