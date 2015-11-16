مدال برنز بانوان ساندا با صعود به نیمه نهایی قطعی شد

به گزارش خبرنگار مهر ، در ادامه سومین روز از سیزدهمین دوره رقابتهای ووشو قهرمانی جهان سه عضو تیم ساندا در مرحله یک چهارم نهایی به دیدار رقبای خود رفته و با برتری مقابل رقبای خود ضمن قطعی کردن مدال برنز خود به نیمه نهایی صعود کردند.

صديقه دريايي در وزن ۶۰ کيلوگرم به مصاف «گابريلا ايزابل» از پرو رفت و در دو راند متوالي به پيروزي رسيد تا ضمن راهيابي به مرحله نيمه نهايي، مدال برنز خود را قطعي کند. وي در مرحله نيمه نهايي به مصاف نماينده ويتنام مي رود.

در وزن ۶۵ کيلوگرم، شهربانو منصوريان در ديداري حساس به مصاف «هو آي تان» از ويتنام رفت و در راند دوم حريف خود را ناک اوت کرد و پيروز شد تا با صعود به جمع چهار نفر برتر، مدال برنز خود را قطعي کند. منصوريان براي رسيدن به فينال «دلپين استامبولي» از فرانسه را پیش رو دارد.

مریم هاشمی سومین عضو تیم ساندا در وزن ۷۰ کيلوگرم در پیکار با «داريا شينا» از قزاقستان صاحب پیروزی شد. وی نیز در مرحله نیمه نهایی نماینده رومانی را پیش رو دارد.

همچنين در بخش تالو «هانيه رجبي» برای اجرای فرم «دائو شو» به روی تالوفیلد رفت و با امتياز ۹.۴۵ به کار خود پایان دارد. محسن احمدي در «شينگ يي چوان» امتياز ۹.۴۱ را کسب کرد. فرشاد عربي و طاهر قاسمي در «نن گوئن» به ترتيب امتياز ۹.۵۹ و ۹.۴۶ به کار خود پايان دادند.

در ادامه این مسابقات فردا سه شنبه زهرا کياني، هانيه رجبي و رضا خلف زاده در بخش تالو به همراه تيم دوئلين با ترکیب محسن احمدي، نويد مکوندي و ابراهيم فتحي به همراه اعضاي تيم ساندا مردان ايران به مصاف حريفان مي روند.

این دوره از مسابقات که از روز شنبه در جاکارتاي اندونزي آغاز شده تا عصر چهارشنبه ادامهخواهد داشت.