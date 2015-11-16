به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه کرباسی ظهر دوشنبه در جلسه کارگروه امور اجتماعی و فرهنگی به تقویت سرمایه اجتماعی در جامعه تأکید کرد و افزود: توجه به این مهم باید در دستور کار دستگاه‌های فرهنگی قرار گیرد.

وی اظهار کرد: ۱۳ دستگاه فرهنگی که عضو کارگروه امور اجتماعی و فرهنگی هستند برنامه سرمایه اجتماعی را به دبیرخانه ارسال کردند.

مدیرکل امور پژوهشی استانداری زنجان گفت: هرکدام از دستگاه‌ها با توجه به حیطه وظایف سازمانی خود برنامه‌های سرمایه‌های اجتماعی را به‌صورت کارشناسی شده تدوین و به دبیرخانه کارگروه ارسال کرده‌اند.

کرباسی تأکید کرد: در میان دستگاه‌های اجرایی بهزیستی نسبت به تقویت پایگاه‌های اجتماعی و سلامت و روان در مناطق آسیب‌پذیر اقدام کرده است و تاکنون هفت پایگاه سلامت روان در مناطق آسیب‌پذیر راه‌اندازی شده است.

وی گفت: اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان به حمایت از جمعیت بانوان فرهیخته در حوزه فرهنگی و دینی اقدام کرده است.

مدیرکل امور پژوهش استانداری زنجان تصریح کرد: اداره کل زندان‌ها نسبت به ارائه خدمات اجتماعی به زندان‌ها برنامه خوبی را ارسال کرده است و اجرای این برنامه باعث می‌شود زندانیان بعد از خروج از زندان دیگر به سمت ارتکاب جرم نروند.

کرباسی ابراز کرد: خوشبختانه تعامل دستگاه‌های اجرایی فرهنگی در اجرای برنامه‌های سرمایه اجتماعی خوب بوده است و سایر ارگان‌های فرهنگی دیگر هم بر اجرای این برنامه توجه کنند.

وی افزود: توجه به بحث ارتقای سرمایه اجتماعی نیاز به برنامه‌ریزی و مدیریت جامع دارد و باید به خوبی در استان اجرا شود.