ده فيلم ايراني در جشنواره بين المللي قاهره به نمايش در مي آيد

به گزارش خبرنگار سينمايي "مهر"، تماشاگران اين جشنواره معتبر سينمايي از روز 11 تا 19 اسفند ماه به تماشاي رقابت اين دو فيلم پويانمايي ايراني با 60 عنوان فيلم ديگر از 27 كشور جهان خواهند نشست.

علاوه بر فيلم هاي "ماه بود و روباه" و "پرنده سكوت" كه در بخش مسابقه جشنواره قاهره در كشور مصر حضور دارند، همچنين فيلم "ماجراهاي اينترنتي" ساخته مشترك دو كشور ايران و مصر نيز به نمايش گذاشته مي شود. اين تنها فيلم بلند ايراني است كه در كنار فيلم هاي كانون دراين جشنواره به نمايش در مي آيد. همچنين در بخش جنبي جشنواره قاهره هفت فيلم ديگر پويانمايي از توليدات كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان نيز در معرض تماشاي كودكان و نوجوانان مصري و شركت كنندگان در اين جشنواره قرار مي گيرد.

فيلم هاي "ائتلاف" ساخته علي اكبر صادقي و عليرضا كاويان راد، "بازگشت به خانه" به كارگرداني بهزاد فراهت، "دوست عزيز و رفيق لذيذ" ساخته هادي يقين لو، ژنرال و بادبادك ساخته محمدعلي سليمان زاده، "سفر بيداري" به كارگرداني سيدمرتضي احدي، "بازتاب" ساخته عليرضا چيتايي و "اردك و كشاورز" ساخته آويز ميرفخرايي در بخش جنبي جشنواره به روي پرده مي رود.

"فيلم ماه بود و روباه" تا كنون در جشنواره هاي كلرمون فراند فرانسه، حيدرآباد هند، كودكان شيكاگو، سين پارانينو مكزيك و جيفوني ايتاليا به نمايش در آمده است و جايزه جشنواره اوبرن استراليا را از آن خود كرده است.