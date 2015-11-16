به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله بهبهانی(ره) را باید از زمره چنین مردانی دید که در زمین گمنام و در آسمانها مشهور هستند. او که مرجعی گوشه نشین، ولی صاحب فضل و دانش بود هیچ وقت هیچگونه ادعایی نداشت و همیشه کنج درس آموزی و تحقیق را بر هر چیزی ترجیح می داد. سالها در شهری کوچک نظیر رامهرمز ماند، مردم را ارشاد و هدایت کرد و تا توانست خواند و نوشت تا گنجینه علم و دانش خویش را افزون کند. این روزها او و جهان فکریش مورد توجه و بازخوانی مجدد از سوی حوزه های علمیه قرار گرفته است. مرجعی که یکی از کاملترین کتابها را در اثبات حقانیت اهل بیت در رهبری جهان اسلام نوشت و در هر عرصه ای که پاگذاشت یادگاری از خود به جای گذارد.

این روزها جمعی از دوستداران این مرجع سعی دارند یادواره ای در خور نام او برگزار کنند. این یادواره که به مناسبت چهلمین سالگرد رحلت آیت الله بهبهانی(ره) در دارالعلم او برگزار می شود به مدت سه شب از تاریخ ۲۸ آبانماه جاری تا ۳۰ آبان رأس ساعت ۸ تا ۲۰ در اهواز، چهار راه آبادان، دارالعلم آیت الله بهبهانی برگزار می شود. در این مراسم که به روایتی مصادف با شب شهادت امام حسن مجتبی(ع) نیز هست علاوه بر مراسم سخنرانی روضه ای نیز در مصیبت آن امام همام خوانده می شود.

ضمنا نمایشگاهی از آثار آیت الله بهبهانی(ره)، رونمایی از تمبر یادبود او و رونمایی ازکتابی ویژه آیت الله نیز از برنامه های جنبی این یادواره است.