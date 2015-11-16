نتوانستیم از بسیج در عرصه اقتصادی و اجتماعی کشور استفاده کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا نقدی در همایش «استحکام ساخت درونی قدرت ملی» با بیان اینکه برخی تفکرات می‌گوید ما نیاز به تکیه‌گاه داریم، اظهار کرد: این تفکرات سایه به سایه انقلاب را تعقیب و همیشه پاسخ محکمی از انقلاب و نظام دریافت کرده است، اما همواره مجدداً خود را بازیافته و به صحنه بازگشته است.

وی افزود: در اوج مذاکرات که دیپلماسی اقتضا می‌کند ژست قدرت بگیریم، می‌گویند دشمن با فشار یک دکمه می‌تواند نیروهای مسلح را نابود کند یا اینکه گفته می‌شود فناوری ما در حد آبگوشت بُزباش است یا در جایی می‌گویند ما باید آب آشامیدنی مردم و حتی مدیر را هم از خارج وارد کنیم.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین تاکید کرد: برخی دیگر هم که اخیراً کار را به جایی رساندند که با گفته‌ها و نظریاتشان، استقلال کشور را زیر سئوال بردند.

سردار نقدی تصریح کرد: ایرادات و اشکالات امروز ما از دانشگاه‌های ما نشأت می‌گیرد. نظریه قدرتی که در دانشگاه‌ها تدریس می‌شود، مبتنی بر علوم انسانی غربی است و بر اساس همین نظریات، افراد ما تربیت می‌شوند.

وی ادامه داد: اگر نظریه قدرت را بر مبنای اسلام، تنظیم و تبیین کنیم؛ جامعه می‌تواند سخنان برآمده از سوی این تفکر را پاسخ دهد. امروز دانشگاه باید منشأ واقعی قدرت را مشخص کند.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه پیش از انقلاب اسلامی هر سه مولفه نیروهای مسلح، دستگاه‌های تبلیغاتی و ثروت در دست شاه قرار داشت، خاطرنشان کرد: با وجود این سه مولفه قدرت نزد شاه، انقلاب پیروز شد. آیا انقلاب اسلامی یک استثنا است؟ در شوروی، افغانستان، لبنان و فلسطین هر سه مولفه در دست قدرت‌ها بود، اما مردم پابرهنه پیروز شدند.

سردار نقدی تصریح کرد: غربی‌ها تفسیر این پیروزی‌ها را با نام «قدرت نرم» تحلیل کردند. بر اساس این نظریه، لشگرهای نظامی دشمن به لشگرهای رسانه‌ای با عضویت میلیاردها نفر تبدیل شد، اما چرا با قدرت نرم هم نتوانستند کار را تمام کنند؟

وی با بیان اینکه منشأ قدرت مطابق مبانی اسلامی و قرآنی، خداوند است خاطرنشان کرد: در ساختار علمی علوم انسانی ما که منطبق با سکولاریزم و پوزیتیویسم است، این منشأ قدرت علمی نیست.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین اضافه کرد: اگر قدرت‌ها در دست ملت‌هاست، پس چرا دشمن به آنها غلبه می‌کند؛ به دلیل اینکه برخی عناصر مانند شجاعت و بصیرت در دست ملت‌ها قرار ندارد. این ترس است که در مقابل ناو جنگی و سلاح دشمن، ملت‌ها را تسلیم می‌کند؛ نه خود سلاح‌ها. این طمع است که ملت‌ها را در مقابل پول و ثروت قدرت‌ها ضعیف قرار می‌دهد و این بی‌بصیرتی است که ملت‌ها را در مقابل فریب و تبلیغات رسانه‌ای دشمن اسیر می‌کند.

سردار نقدی ادامه داد: بر اساس فرمایش مقام معظم رهبری، دشمن قصد دارد وحدت را با اختلاف بشکند و ایمان را با نفوذ بر باورها تضعیف کند.

وی اظهار کرد: نقش بسیج این است که با تفکر بسیجی وحدت را پایدار نگه دارد.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: بسیج تبلور هر دو مولفه اصلی ساختار داخلی قدرت است. هر جا فرمول بسیج به کار می‌رود، پیروزی بدست می‌آید. در دفاع مقدس وقتی امام (ره) فرمودند که همه جبهه‌ها را پر کنید، مردم لبیک گفتند و اگر بسیج نبود، سرنوشت جنگ چیز دیگری می‌شد و دشمن غلبه می‌کرد.

سردار نقدی خاطرنشان کرد: مشکل ما امروز این است که توانستیم از این نیرو (بسیج) در مسائل امنیتی خوب استفاده کنیم، اما نتوانستیم در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی از این امکان به خوبی بهره بگیریم و باید به این سوال پاسخ داد که چرا نتوانسته‌ایم از بسیج در عرصه اقتصادی استفاده کنیم.