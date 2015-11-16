افزایش تله انفجاری نگران کننده است/بررسی موضوع در کمیسیون امنیت

سید باقر حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی ۱۰ روز اخیر شاهد کشف یا انفجار تله های انفجاری مختلف در استان بودیم. این جای نگرانی دارد که چگونه است تروریست ها به این راحتی دست به این اقدام ها می زنند.

وی افزود: فعالیت تروریست ها در مناطق مرزنشین جنوب شرقی تهدیدی برای امنیت ملی ایران است و این امر با شکل گیری گروه تروریستی داعش در همسایگان جنوب شرقی دو چندان شده و باید در این زمینه هوشیار بود.

حسینی با اشاره به شهادت مامور نیروی انتظامی در حادثه امروز قصرقند بیان کرد: بی شک این اقدامات ددمنشانه از سوی تمامی مردم مومن و مسلمان استان چه شیعه و چه سنی محکوم بوده و در عزم جدی آنان برای ایجاد وحدت و یکپارچگی خللی وارد نخواهد کرد.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: فتنه دشمنان اسلام در قالب ایجاد تقابل در بین ادیان و به نام دین و با استفاده از ترویج تفکر افراطی گری در راستای ایجاد تفرقه بین امت اسلامی و رسیدن به اهداف شوم نظام سلطه صورت می گیرد.

نماینده مردم سیستان در مجلس اظهار کرد: این گونه تحرک های ناامنی در جهت ترسیم غلط از اسلام صورت می گیرد لیکن این توطئه شوم با آگاهی و بصیرت ملت های آزاده و حق طلب نقش بر آب می شود.

وی در پایان تصریح کرد: ملت ایران را از شهادت نترسانید شهادت درس بزرگ فرهنگ عاشورا است.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز ماموران یگان امداد نیروی انتظامی شهرستان قصرقند به منظور تامین امنیت در حال گشت زنی در محور قصرقند-جکیگور بودند که در پل پاسک و در مسیر خودروی گشتی پلیس، تله انفجاری منفجر می شود که در پی این حادثه یکی از ماموران نیروی انتظامی به شهادت رسید.