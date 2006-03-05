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۱۴ اسفند ۱۳۸۴، ۱۰:۰۵

مهندسي توسعه اجتماعي در كرسي آزاد انديشي حوزه علميه قم بررسي مي شود

سلسله نشست هاي كرسي آزاد انديشي حوزه علميه قم با موضوعات عرفان و تصوف، بانكداري بدون ربا و مهندسي توسعه اجتماعي هفته جاري در قم برگزار مي شود.

حجت الاسلام "علي اكبر نصرتي" در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اين خبر گفت: در ادامه سلسله نشست هاي كرسي آزاد انديشي در حوزه علميه قم، روز دوشنبه نهمين كرسي با موضوع "عرفان و تصوف" با مناظره حجج اسلام "عابدي" و" برنج كار" برگزار مي شود. سه شنبه نيز دهمين كرسي با حضور حجت الاسلام "موسوي" - مسئول گروه اقتصادي حوزه علميه قم با موضوع بانكداري بدون ربا برگزار خواهد شد.

وي اضافه كرد: يازدهمين كرسي نيز چهارشنبه با حضور حجت الاسلام "پيروزمند" با موضوع مديريت توسعه اجتماعي برگزار مي شود.

مدير دفتر جنبش نرم افزاري افزود: اين جلسات در ساعت 19 تا 21 در سالن همايش هاي ساختمان شماره دو دفتر تبليغات اسلامي برپا مي شود.

کد مطلب 296872

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