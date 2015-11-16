آسمان تهران فردا بارانی است

احد وظیفه در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: براساس داده ها و الگوهای پیش یابی هواشناسی از بعد از ظهر امروز با ورود یک سامانه بارشی به کشور از شمالغرب و غرب کشور، ابرناکی و بارش باران آغاز می شود.

وی گفت: روز سه شنبه گستره بارش برخی مناطق جنوب غرب، دامنه های زاگرس، سواحل جنوبی خزر و دامنه های البرز را فرا می گیرد. شدت بارش در این روز در استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان، اردبیل، کرمانشاه، ایلام، لرستان و شمال خوزستان خواهد بود.

مدیرکل پیش بینی و هشدار سازمان هواشناسی تاکید کرد: روز چهارشنبه علاوه بر مناطق یاد شده در بخشهایی از شمال شرق و مرکز کشور نیز بارش پیش بینی می شود و شدت بارش دراین روزدراستانهای گیلان، غرب مازندران، اردبیل، قزوین، زنجان، مرکزی، لرستان، همدان، کرمانشاه، چهارمحال و بختیاری، ایلام و خوزستان پیش بینی می شود.

وظیفه افزود: در روزهای دوشنبه و سه شنبه وزش باد شدید جنوبی در سواحل دریای خزر سبب افزایش نسبی دما خواهد بود اما در روز چهارشنبه نفوذ جریانات سرد شمالی بر روی سواحل دریای خزر سبب کاهش محسوس دما خواهد شد.

به گفته وی،بارش در روزهای سه شنبه و چهارشنبه در برخی مناطق شمال غرب، ارتفاعات البرز و زاگرس به صورت بارش برف و در برخی مناطق غرب و جنوب غرب کشور به صورت رگبار باران گاهی با رعدوبرق پیش بینی می شود. همچنین سواحل دریای خزر دراواخر وقت روز سه شنبه و روزهای چهارشنبه و پنج شنبه مواج خواهد بود.

وی گفت: آسمان تهران فردا سه شنبه نیمه ابری و غبارآلود بتدریج افزایش ابر دربعدازظهر بارش باران گاهی وزش باد و در ارتفاعات بارش برف پیش بینی می شود و بیشینه و کمینه دمای هوای فردا به ۱۹ و ۹ درجه سانتیگراد می رسد.