به گزارش خبرگزاری مهر، این تفاهم نامه همزمان با پنجمین سالگرد تاسیس دانشگاه فنی و حرفه ای، میان علی وحدت مدیرعامل صحا و مسعود شفیعی رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای به امضاء رسید.

در راستای ایجاد هم‌افزایی علمی و اجرایی در تبادل تجارب، اطلاعات، بهره‌برداری بهینه و هدفمند از امکانات و توانمندی‌های متقابل علمی و تخصصی موجود به ویژه در حوزه‌های مهارتی و فناوری در اجرای طرح‌های کارآفرینی و پروژه‌های مبتنی بر دانش و فناوری و تجاری‌سازی نتایج حاصل از تحقیقات، این تفاهمنامه منعقد شد.

همکاری با هدف حمایت از شرکت های نوپای مهارتی و خدماتی در حوزه الکترونیک و تبدیل ایده‌های فناوری و کارآفرینی به محصول یا خدمت، تجاری‌سازی دستاوردهای پژوهشی، رشد سریع بنگاه‌های نوپا و فناور در زمینه صنعت الکترونیک طبق سیاست‌گذاری مشترک، حمایت از توسعه طرح‌های کارآفرینی در سطح ملی و بین‌المللی و همکاری در زمینه ارائه دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت تخصصی برای صنایع الکترونیک از جمله مفاد این تفاهم نامه است.

همکاری در زمینه ارائه خدمات مشاوره‌ای در زمینه‌های فنی و تهیه طرح‌های توجیهی، همکاری در تدوین شاخص‌های اثربخشی، سنجش و پایش آن‌ها برای طرح‌های اجرا شده و ارائه گزارش‌های لازم و همکاری در زمینه شناسایی و تعریف مدل‌های جدید حمایتی در حوزه‌های مختلف و فراهم آوردن ساز و کار اجرایی آن از دیگر موضوعات این تفاهم نامه به شمار می رود.

دراین مراسم، علی وحدت با بیان اینکه دانشگاه فنی و حرفه ای با بیش از ۱۷۰ مرکز دانشگاهی دارای پتانسیل بزرگی در مهارت افزایی در کشور است، در مورد زمینه های همکاری با دانشگاه فنی و حرفه ای گفت: آموزش های مهارتی برای صنایع حوزه الکترونیک کشور از جمله محورهای همکاری صحا با دانشگاه به شمار می رود به طوریکه شرکت ها و واحدهایی که نیازمند بهره مندی از خدمات آموزشی و مهارتی هستند می توانند با دریافت تسهیلات صندوق از خدمات دانشگاه فنی و حرفه ای برخوردار شوند.

وحدت افزود: اعطای تسهیلات تا سقف ۳۰ میلیارد ریال با نرخ ترجیحی ۶ تا ۱۸ درصد و صدور ضمانت نامه برای شرکت های حوزه الکترونیک کشور از جمله خدمات صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک محسوب می شود.

وی ادامه داد: همچنین بر اساس این تفاهم نامه به دنبال این هستیم، افرادی که در دانشگاه فنی و حرفه ای مهارت دیده اند، چنانچه در صنایع الکترونیک کشور جذب شوند، صحا به این واحدها با اعطای تسهیلات حمایت کند. همچنین چنانچه نیروهای مهارتی دانشگاه ها اقدام به ایجاد شرکت های کوچک در درون دانشگاهها کنند که منجر به شکل گیری کسب و کار کوچک شود، با معرفی دانشگاه صحا آمادگی حمایت از این شرکت های نوپا را دارد.

مدیرعامل صحا توضیح داد: دانشگاه می تواند بستر و زیرساخت های لازم برای شروع فعالیت این شرکت ها از جمله فضای فیزیکی، کارگاه های مشترک و زیرساخت های IT را در اختیار این شرکت ها قرار دهد و صحا نیز از فعالیت های آنها حمایت کند.

پس از امضای تفاهم نامه نیز مدیرعامل صحا به همراه نصرالله جهانگرد معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات از نمایشگاه دستاوردهای علمی و فناوری واحدهای دانشگاه فنی و حرفه ای بازدید کردند.