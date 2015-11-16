به گزارش خبرنگار مهر، سردار عابدین خرم ظهر دوشنبه در نشست خبری تشریح برنامه های هفته بسیج با بیان اینکه ۶۰ میلیارد ریال برای اجرای طرح‌های محرومیت ‌زدایی از قبیل احداث پل، ‌ مسجد، خانه عالم و آبرسانی هزینه شده است افزود: همچنین ۳۰۰ میلیارد ریال در قالب طرح‌های اقتصاد مقاومتی در استان وارد فاز اجرایی شده اند.

وی با بیان اینکه این طرح ها در قالب ۴۰۰ کارگاه و توانمندسازی یک هزار و ۳۰۰ خانوار اجرا شده است عنوان کرد: سد سیلوه یکی از این طرح ها به شمار می رود که ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و در دهه فجر امسال به بهره‌ برداری می‌رسد که بر اساس آن، ۱۰۰ میلیون متر مکعب آب بین حوضه‌ای به دریاچه ارومیه انتقال می‌یابد.

سردار خرم افزود: سد سردشت نیز به عنوان بزرگترین سد شمالغرب کشور به دست قرارگاه خاتم الانبیا در دست احداث است و بر این اساس، سالانه ۳۵۰ میلیون متر مکعب آب ذخیره کرده و اقدام به تولید برق آبی نیروگاهی که در پایین دست آن افتتاح می شود می‌کند.

وی‌ احداث تونل کانی سیب به طول ۳۷ کیلومتر با ظرفیت ۶۰ میلیون مترمکعب آب و احداث خط آهن میاندوآب به ارومیه را از دیگر طرح‌های در دست اجرای سپاه شهدا آذربایجان‌غربی خواند و تصریح کرد: در هفته بسیج سالن‌های ورزشی صالحین و ۹ دی با مساحت ۳ هزار و ۸۰۰ متر مربع افتتاح می‌شود.

فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی در ادامه با اشاره به اینکه سه هزار و ۷۰۰ پایگاه مقاومت و ۲۰۰ حوزه در هفته بسیج امسال آماده برگزاری برنامه های تدارک دیده شده در سطح استان است گفت: هفته بسیج امسال از ۲۹ آبانماه با شعار بسیج، دست قدرت خداست آغاز می شود و در این هفته برنامه های متنوع علمی و فرهنگی در سطح استان به اجرا در می آید.

وی ادامه داد: روزهای این هفته به نام روز بسیج، ولایت و انتظار، بسیج، بصیرت و استکبار ستیزی، بسیج خودکفایی و اقتصاد مقاومتی، بسیج، خودباوری و جهاد علمی، بسیج، خانواده و سبک زندگی اسلامی، بسیج، وحدت و بیداری اسلامی، بسیج، ایثار و شهادت نام گذاری شده است.

فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی اعلام کرد: اجرای آیین معنوی دعای ندبه با حضور سخنرانان ویژه در استان، گردهمایی بسیجیان و میقات صالحین در میعادگاه های نماز جمعه، برپایی ایستگاه های سلامت و پایگاه های مشاوره رفتاری در استان، سخنرانی فرماندهان سپاه در پیش از خطبه های نماز جمعه از جمله برنامه هایی است که در این هفته به اجرا در می آید.

وی ادامه داد: برگزاری صبحگاه مشترک واحدهای مقاومت دانش آموزی در استان، نشست های فرهنگی، ارائه خدمات رایگان درمانی در درمانگاه های سپاه و بسیج، آغاز بهره برداری از طرح های اقتصاد مقاومتی، افتتاح پروژه های مختلف ورزشی و عمرانی از جمله سالن های ورزشی صالحین و ۹ دی، همایش دانشجویان بسیجی در قالب جشنواره خلاقیت ها و ابتکارات، برگزاری یادواره شهید شاخص علمی کشور شهید رجبعلی علمی نیک و چهار هزار و ۹۰۰ شهید فرهنگی کشور و ۱۴۳ شهید فرهنگی آذربایجان غربی از سایر برنامه های تدارک دیده شده برای اجرا در طول هفته بسیج است.

فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی همچنین گفت: برگزاری مسابقه های علمی و فرهنگی و نیز خطبه خوانی حضرت زینب(س)، همایش نخبگان بسیجی، برگزاری شب شعر با موضوع بسیج و استکبارستیزی نیز از سایر برنامه های این هفته در آذربایجان غربی است.

سردار خرم اظهار کرد: اعزام تیم های جهادی به نقاط محروم، برگزاری همایش اصناف با محوریت پوشاک اسلامی، اجتماع عظیم بسیجیان در روز تشکیل بسیج مستضعفین در استان برای نمایش قدرت بسیج، آیین میثاق با شهدا و سرکشی به خانواده شهدا، جانبازان و ایثارگران در طول هفته بسیج از جمله برنامه های تدوین شده در استان آذربایجان غربی برای اجرا در طول هفته بسیج است.

روز پنجم آذرماه در تاریخ انقلاب اسلامی سالروز تاسیس بسیج مستضعفین به فرمان امام (ره) در سال ۵۸ است.