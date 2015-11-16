اختلافات بر سَر «اسد» در نشست وین۲ حل نشد/ دعوت سعودی از معارضین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «نبیل العربی» دبیرکل اتحادیه عرب با بیان اینکه هم اکنون در جامعه جهانی تمایل زیادی برای حل سیاسی بحران سوریه دیده می شود، تصریح کرد: این مسأله آنجا مشخص می شود که پنج کشور عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل تصویب قطعنامه ای در این شورا مبنی بر لزوم برقراری آتش بس فوری در سوریه را خواستار می شوند.

بر اساس این گزارش، العربی ادامه داد: در صورت این قطعنامه در سازمان ملل، ناظرینی از سوی این سازمان و یا برخی نیروهای حافظ صلح به منظور نظارت بر حسن اجرای آتش بس به سوریه اعزام می شوند.

وی همچنین با اشاره به نشست وین۲ درباره سوریه تصریح کرد: این نشست نشان داد که جامعه بین المللی تمایل زیادی برای حل سیاسی بحران سوریه دارد؛ در این نشست حتی کشورهایی نظیر ایران و روسیه با مسأله لزوم اجرای اصلاحات در سوریه مشکلی نداشتند.

دبیرکل اتحادیه عرب در بیان نتیجه این نشست تأکید کرد: در نشست وین۲ توافق شد تا مذاکراتی میان دولت سوریه و مخالفان آن انجام شود؛ دولت سوریه اسامی نمایندگان خود برای مذاکره را به دی میستورا معرفی کرده است.

وی افزود: عربستان سعودی نیز از مخالفان سوری دعوت کرده تا با سفر به ریاض درباره اسامی تیم مذاکره کننده وابسته به مخالفان نیز توافق کنند.

العربی با طرح این ادعا که کرسی سوریه در اتحادیه عرب با هدف وادار کردن این کشور به پایبندی به تعهداتش صورت گرفت، تصریح کرد: در صورتی که میان دولت و مخالفان توافقی صورت پذیرد، سوریه کرسی خود در اتحادیه عرب را بازپس خواهد گرفت.