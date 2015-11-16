به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین علی‌رضایی بيرجندي ظهر دوشنبه در مراسم افتتاحیه دهمین نمایشگاه کتاب استان خراسان جنوبی بابیان اینکه باید با کتاب یار و رفیق بود، افزود: کتاب علم نور و عنایت خداوند متعال است که انسان را به فکر وا‌می‌دارد.

وی با اشاره به اینکه توجه و مطالعه کتاب کاهش پیداکرده است، افزود: فیلم‌هایی که با منشأ هالیوودی پخش می‌شود حیوانیت، شهوت و خشونت را به انسان‌های می‌آموزد.

رضایی بابیان اینکه قرآن کتابی بزرگ و تحول‌آفرین است، اظهار کرد: قرآن کتاب علم، حقیقت و زیبایی است که همه انسان‌ها به آن نیاز دارند.

وی با اشاره به اینکه اگر انسان عوض شود می‌تواند عالم را نیز تغییر دهد، افزود: باید کتاب و کتاب‌خوانی را که محصول اندیشه بزرگان است را در کشور احیا کنیم.

وی بابیان اینکه ایجاد فساد و قطع شدن صله‌رحم در جامعه کوری است، گفت: اگر چشم انسان در دنیا با کتاب و کتاب‌خوانی، علم و اندیشه به حقایق عالم باز نشود در آخرت نیز نابینا خواهد ماند.

قائم‌مقام نماینده ولی‌فقیه در استان خراسان جنوبی ضمن اشاره به اینکه جامعه اسلامی دچار مشکلات اساسی شده است، تصریح کرد: از مسئولان فرهنگی انتظار می‌رود اتاق فکرهایی برای رفع آسیب‌های اساسی اسلامی تشکیل دهند.

وی بابیان اینکه جامعه‌ای که با هویت فرهنگی و بزرگان خود ارتباط نداشته باشد، جامعه‌ای خوار است، افزود: جامعه باید با زمینه ارتباط با بزرگان رشد کند.

رضایی با اشاره به اینکه دانشگاه‌ها مرکز علم و اندیشه‌اند، افزود: جامعه اسلامی با ابتذال و اینکه محیطی علمی به محیط پستی تبدیل می‌شود، قطعاً مخالف است.