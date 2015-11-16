سایت و نرم افزار «معجزنشان» رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر ظهر دوشنبه در این مراسم با بیان اینکه در حوزه ترویج مسائل دینی باید از فن‌آوری روز استفاده کرد، اظهار داشت: باید در زمینه دین علما و روحانیون ما نیز مطابق با این تکنولوژی‌ها پیش بروند، چرا که ترویج فرهنگ دین به شیوه نوین است که موجب جذب جوانان به این حوزه می‌شود.

آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری افزود: باید جامعه را با قرآن و دعا آشنا کرد چرا که قرآن وحی نازل و دعا وحی سائل است، لذا افراد جامعه می‌توانند با انس با این دو، بالی برای عروج به معرفت پیدا کنند.

وی با بیان اینکه دعا هدیه‌ای از سوی خداوند به بشریت است، عنوان کرد: فرهنگ دعا، فرهنگ کمال انسانی است و هر کسی خواهان رسیدن به این حد از انسانیت است باید به خواندن دعا توجه داشته باشد.

امام جمعه بوشهر با اشاره به اینکه هیچ مجموعه‌ای در جهان همانند صحیفه سجادیه وجود ندارد، گفت: صحیفه سجادیه از دیرباز اهمیت و جایگاه ویژه‌ای در تقویت دعایی جامعه اسلامی داشته است.

صفایی در خصوص ترجمه یک اثر بیان کرد: مترجم باید به دو زبان مبدا و مقصد تسلط کامل داشته باشد که بتواند به بهترین شکل به زبان عامیانه مطلب را انتقال دهند.

مسئول روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه و امام جمعه استان بوشهر نیز در این جلسه در خصوص زمان سپری شده برای تهیه این نرم افزار بیان کرد: مدت زمان سپری شده برای تهیه این نرم افزار چهار سال بوده است و چاپ این صحیفه سجادیه در سال ۸۵ بوده است که تا کنون هشت سری از این مجموعه چاپ شده است.

حجت‌الاسلام علی اصغر کریمخانی گفت: علت نام‌گذاری این نرم افزار تعبیر رهبری از صحیفه سجادیه بوده است.

نرم‌افزار تلفن همراه اثر چندرسانه‌ای کتاب معجزنشان گنجینه نفیس صوتی از کتاب شریف صحیفه سجادیه با ترجمه ادبی و نفیس آیت الله صفایی بوشهری نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر و با صدای ماندگار محمدرضا سرشار(رضا رهگذر) از گویندگان پیشکسوت و نامی کشورمان تهیه و آماده شده است.

این نرم‌افزار شامل بیان شرح اجمالی و راهنمای دعاها با کارشناسی حجت‌الاسلام اعوانی معاون صحیفه پژوهی کانون خورشید است.

همچنین بیانات ارزشمند امام خمینی(ره)، مقام معظم رهبری، مرحوم آیت‌الله خوشوقت و مرحوم آیت‌الله حاج آقا مجتبی تهرانی و آیت‌الله جوادی آملی از دیگر بخش‌های این نرم افزار است.