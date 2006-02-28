رئيس جمهور از اردوي تيم ملي فوتبال بازديد كرد

به گزارش خبرنگار"مهر" رئيس جمهور ضمن بازديد از اردوي تيم ملي در ورزشگاه آزادي تهران حاضرشد و از نزديك تمرين تيم ملي قبل از ديدار برابر كاستاريكا را تماشا كرد.

تيم ملي فوتبال كشورمان در چارچوب آماده سازي خود براي حضور در رقابتهاي جام جهاني عصر فردا به مصاف تيم ملي كاستاريكا خواهد رفت.