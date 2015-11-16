توقف پاس در همدان/تیرک دروازه ناجی نفت آبادان شد

به گزارش خبرنگار مهر، سبزپوشان همدانی در هفته پانزدهم لیگ دسته اول فوتبال موسوم به جام آزادگان در همدان از ساعت ۱۴:۳۰ در ورزشگاه شهدای قدس همدان به مصاف تیم یکدست زرد پوش صنعت نفت آبادان رفتند که در پایان این دیدار، دو تیم به‌تساوی صفر بر صفر رضایت دادند.

در این دیدار خانگی تیم فوتبال پاس همدان با تغییرات گسترده‌ای که به‌ناچار در ترکیب انجام داده بود برابر تیم مدعی و قدرتمند صنعت نفت که تا به این هفته نتایج خوبی کسب کرده و در رده هفتم جدول قرار دارد به میدان رفت.

این دیدار در نیمه اول از جذابیت خاصی برخوردار نبود و دو تیم بازی سرد و بی‌روحی را به نمایش گذاشتند.

در نیمه دوم مسابقه، این تیم فوتبال پاس همدان بود که نبض بازی را در دست گرفت و چندین بار تا گشودن دروازه نفتی‌ها پیش رفت اما عملکرد خوب دروازه‌بان نفت مانع از گل زدن پاس همدان شد.

در دقیقه ۶۸ مسابقه اسحاق سبحانی می‌توانست در محوطه جریمه کار را برای پاس تمام کند اما واکنش دروازه‌بان نفت مانع از باز شدن دروازه شد.

همچنین در این دقیقه ارسال زیبای سید جمال معصومی درون محوطه جریمه با ضربه سر آرمان رمضانی همراه شد اما این موقعیت نیز با نوک دستان دروازه‌بان صنعت نفت آبادان به بیرون رفت.

یک‌بار هم شوت سنگین نیما پرتویی بازیکن تعویضی رضا طلایی‌منش با خوش‌شانسی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان به تیرک دروازه اصابت کرد تا این بار هم فوتبال روی ناسازگاری با پاس داشته باشد.

درنهایت این دیدار با نتیجه صفر بر صفر به پایان رسید و با این تساوی تیم فوتبال پاس همدان ۱۲ امتیازی شد و برحسب تفاضل گل یک پله در جدول رده‌بندی صعود کرد و در جایگاه نوزدهم قرار گرفت.

همچنین نفت آبادان با یک امتیاز این دیدار با ۲۱ امتیاز در جایگاه هفتم جدول باقی ماند.

در هفته شانزدهم لیگ دسته اول فوتبال دوشنبه ۲ آذرماه ساعت ۱۴:۱۵ دقیقه تیم فوتبال پاس همدان میهمان تیم فوتبال خونه به خونه بابل است.