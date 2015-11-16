به گزارش خبرنگار مهر، واهیک طروسیان عصر سه شنبه پس از پیروزی تیمش مقابل پارسه تهران در هفته پانزدهم لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور در جمع خبرنگاران رسانه‌های گروهی اظهار داشت: این دیدار با توجه به شرایط دو تیم در جدول رده‌بندی جام آزادگان، بازی بسیار سختی بود و هر دو تیم برای کسب امتیاز این مسابقه، تلاش بسیاری از خود به خرج دادند.

وی با بیان اینکه خوشحال هستم که در نهایت مسابقه با پیروزی گیتی‌پسند به پایان رسید، تصریح کرد: کسب سه امتیاز این مسابقه، می‌توانست دو تیم را در جدول رده‌بندی چندین پله صعود دهد و به همین دلیل بازی با استرس و فشار بسیاری برگزار شد و در نهایت پیروزی به گیتی‌پسند رسید.

سرمربی تیم فوتبال گیتی‌پسند اصفهان با بیان اینکه بازیکنان تیم ما امروز در دفاع و حمله خوب ظاهر شدند، ادامه داد: تیم ما در دقیقه مناسبی گل به ثمر رساند و توانست از گل خود دفاع کند اما متأسفانه با توجه به فشار قابل توجه روی بازیکنان، نتوانستیم گل‌های بیشتری به ثمر برسانیم.

وی با بیان اینکه بازی‌های لیگ دسته اول بسیار دشوار شده، بیان داشت: به دلیل دشواری بازی‌های لیگ دسته اول و بالا رفتن سطح تیم‌هی مختلف، کار ما بسیار دشوار شده و بازیکنان نیز فشار بسیاری را تحمل کرده و به همین دلیل خطاهای مختلفی در مسابقات صورت می‌گیرد.

طروسیان با بیان اینکه باید در مسابقات آینده نیز نتیجه کسب کنیم، اضافه کرد: تیم ما در دیدار آینده خود مقابل پیکان انگیزه بسیاری برای کسب پیروزی دارد و همه هدف خود را روی کسب نتیجه در این مسابقه معطوف می‌کند.