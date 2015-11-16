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۲۵ آبان ۱۳۹۴، ۱۹:۳۲

سرمربی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان:

خوش‌شانس بودیم که در همدان شکست نخوردیم

خوش‌شانس بودیم که در همدان شکست نخوردیم

همدان- سرمربی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان با اشاره به دیدار این تیم در هفته پانزدهم برابر پاس همدان گفت: بسیار خوش‌شانس بودیم که در این دیدار بازنده نشدیم.

کارلوس مانوئل در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دیدار دو تیم صنعت نفت آبادان و پاس همدان اظهار داشت: در این بازی تفکر کادر فنی در بازی اجرا نشد چراکه شیوه و تفکراتی برای دیدار تیم فوتبال پاس همدان داشتیم امام متأسفانه نتوانستیم انجام دهیم.

وی افزود: بسیار خوش‌شانس بودیم که این بازی را واگذار نکردیم.

سرمربی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان بابیان اینکه دیدار زیبایی را ندیدیم، گفت: فوتبال خوبی را امروز تماشاگران ندیدند و تمام بازی روی هوا بود.

مانوئل عنوان کرد: سبک بازی تیم ما اصلاً قابل‌مقایسه با دیدار هفته گذشته برابر پیکان تهران نبود.

وی با اشاره به تیم فوتبال پاس همدان بیان کرد: در مورد تیم فوتبال پاس همدان صحبتی نمی‌کنم چون تیم من نیست و نسبت به بازیکنان و این تیم شناختی نداریم.

سرمربی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان عنوان کرد: درباره داوری نیز بنده به‌هیچ‌وجه صحبت نمی‌کنم.

مانوئل در پاسخ به اینکه زمزمه‌هایی مبنی بر برکناری اش و حضور فیروز کریمی در این تیم شنیده می‌شود، گفت: به‌غیراز فیروز کریمی ۷ گزینه دیگر هم مطرح بوده است.

وی یادآور شد: تا زمانی که مدیرعامل تیم فوتبال صنعت نفت آبادان بنده را بخواهد و با تفکرات من تیم جلو برود با این تیم همکاری خواهم کرد.

کد مطلب 2968901

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