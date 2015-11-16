حسن عزیزی در پایان دیدار تیم فوتبال پاس همدان برابر صنعت نفت آبادان در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: تیم فوتبال پاس همدان در دیدار امروز برابر صنعت نفت آبادان همانند دیدار هفته گذشته برابر آلومینیوم اراک بسیار خوب بازی کرد.

وی افزود: در بازی امروز برابر صنعت نفت آبادان بازی کاملاً در دست تیم فوتبال پاس بود و بازیکنان بر بازی مسلط بودند و چندین موقعیت خوب گلزنی را ایجاد کردند که با بدشانسی گل نشد.

مدیرعامل تیم فوتبال پاس همدان‌ بابیان اینکه به دنبال رده‌های بالای جدول هستیم، بیان کرد: امیدوار هستم دربازی‌های آینده و نیم‌فصل با جذب بازیکن و کسب نتیجه مناسب به رده‌های بالای جدول صعود کنیم.

عزیزی در پاسخ به خبرنگار مهر درباره مصاحبه رئیس کمیته انضباطی مبنی بر کسر امتیاز و اجازه ندادن برای جذب بازیکن در نیم‌فصل دوم برای تیم‌هایی که بدهکاری مالی دارند، گفت: تیم فوتبال پاس همدان نیز جزو تیم‌های بدهکار است اما تمام تلاش خود را می‌کنیم بدهکاری‌های تیم فوتبال پاس را تسویه کنیم.

وی عنوان کرد: به‌طورقطع جزو تیم‌هایی که کسر امتیاز می‌شوند و اجازه جذب بازیکن را نخواهند داشت نخواهیم بود.