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۳۰ آبان ۱۳۹۴، ۹:۰۱

فیلم/ اتومبیلی که تغییر شکل می دهد!

فیلم/ اتومبیلی که تغییر شکل می دهد!

خودروساز سوئدی موفق به ساخت محصول جدیدی با ترکیب انرژی حاصل از موتورهای الکتریکی و بنزینی شده که قادر به تولید توانی معادل ۱۵۰۰ اسب بخار است.

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به گزارش خبرگزاری مهر، کمپانی های خودروسازی به دنبال ساخت و تولید محصولاتی هستند که بتوانند نگاه مخاطبان بیشتری را با خود همراه سازند. در این میان شرکت Koenigsegg  محصول جدید خود با نام Regera را معرفی کرده که محصول متفاوت و بی نظیری است. خودروساز سوئدی در این محصول به ترکیب انرژی حاصل از موتورهای الکتریکی و بنزینی پرداخته که قادر به تولید توانی معادل ۱۵۰۰ اسب بخار است.

این محصول تنها در ۸۰ نمونه و با قیمتی در حدود ۲ میلیون دلار عرضه خواهد شد. در این اتومبیل تمام پنل ها از قابلیت حرکت برخوردار هستند. این پنل ها شامل درب های خودرو، صندوق های جلو و عقب و ... هستند که زیبایی خاصی را به اتومبیل می بخشند.

 

 

 

کد مطلب 2969001

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