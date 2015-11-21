فیلم/ اتومبیلی که تغییر شکل می دهد!

به گزارش خبرگزاری مهر، کمپانی های خودروسازی به دنبال ساخت و تولید محصولاتی هستند که بتوانند نگاه مخاطبان بیشتری را با خود همراه سازند. در این میان شرکت Koenigsegg محصول جدید خود با نام Regera را معرفی کرده که محصول متفاوت و بی نظیری است. خودروساز سوئدی در این محصول به ترکیب انرژی حاصل از موتورهای الکتریکی و بنزینی پرداخته که قادر به تولید توانی معادل ۱۵۰۰ اسب بخار است.

این محصول تنها در ۸۰ نمونه و با قیمتی در حدود ۲ میلیون دلار عرضه خواهد شد. در این اتومبیل تمام پنل ها از قابلیت حرکت برخوردار هستند. این پنل ها شامل درب های خودرو، صندوق های جلو و عقب و ... هستند که زیبایی خاصی را به اتومبیل می بخشند.