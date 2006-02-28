سركرده شبكه القاعده در عربستان كشته شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، در بيانيه وزارت كشور عربستان آمده است كه فهد الجوير مسئول هسته هاي القاعده در عربستان در ميان 5 تن از كشته شدگان دردرگيري هاي دوشنبه رياض در پي حمله نافرجام به تاسيسات نفتي ابقيق به چشم مي خورد.



بر اساس اين بيانيه، اسامي افراد مسلح وابسته به القاعده كه در درگيري هاي دوشنبه با نيروهاي امنيتي سعودي كشته شدند، به اين شرح است: جفال بن رفيع بن مظهور الشمري، ابرايم بن عبدالله، ابراهيم المطيري، عبدالله بن محيا و فهد بن فراج بن محمد الجوير كه مسئول هسته هاي شبكه القاعده در عربستان است.



به جز جفال الشمري، 4 تن ديگر درليست 26 نفره افراد تحت پيگرد نيروهاي امنيتي عربستان وجود دارد، اين ليست ژوئن سال گذشته منتشر شد.



اين افراد به جز ابراهيم المطير كه همگي سعودي الاصل هستند، يكشنبه اين هفته در حمله نافرجام به تاسيسات نفتي ابقيق شركت داشتند.



بر اساس اين بيانيه، الجوير مدتي در افغانستان به سر برده است و با گروه گمراه شده (القاعده) همكاري داشته است، وي در پناه دادن به عناصر تحت پيگرد نيروهاي امنيتي مشاركت داشت و در بسياري از حملات مجرمانه شركت داشت و قصد داشت به بهانه جهاد به تاسيسات نفتي و زيربنايي كشور(عربستان) حمله كند.



عربستان جمعه اعلام كرد كه يك تلاش تروريستي براي هدف قراردادن تاسيسات نفتي منطقه ابقيق درشرق اين كشور را خنثي كرده است كه در اين حادثه دو تن از نيروهاي امنيتي و دو فرد مهاجم كشته شدند.



شبكه القاعده شاخه عربستان مسئوليت اين حمله نافرجام را برعهده گرفت.



روز گذشته، وزارت كشور عربستان، كشته شدن پنج تن از افراد مسلح مظنون كه در حمله نافرجام به ابقيق دست داشتند، منتشر كرد، اين افراد در درگيري با نيروهاي امنيتي عربستان در شرق رياض كشته شدند.



يونس محمد ابراهيم فرمانده سابق شاخه شبكه القاعده در عربستان بود كه دردرگيري هاي ژولاي سال گذشته با نيروهاي امنيتي اين كشور كشته شد.

در پي حملات اخير به تاسيسات نفتي عربستان،ملك عبدالله بر موضع قاطع ملت و دولت اين كشوربراي مقابله با اقدامات تروريستي تاكيد كرد.

عربستان بزرگترين دارنده ذخايرغني نفتي درجهان است وعلاوه برآن بزرگترين صادر كننده اين محصول استراتژيك به شمار مي رود؛ اين كشور از ماه مي 2003 با يك رشته حملات مسلحانه اي مواجه بوده است كه عناصر وابسته به القاعده آن را انجام داده اند كه تاكنون به كشته شدن248 فرد از جمله 90 غير نظامي، 42 پليس و 116 فرد تحت پيگرد منجر شده است.