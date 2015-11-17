بازتاب بین المللی حضور رائول لوزانو در تیم ملی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، فدراسیون والیبال ایران سرانجام روز دوشنبه تصمیم خود را برای انتخاب سرمربی جدید تیم کشورمان اعلام کرد و رائول لوزانوی آرژانتینی را به عنوان جانشین اسلوبودان کواچ در تیم ملی ایران برگزید. این تصمیم بازتاب گسترده ای در محافل بین المللی داشت.

سایت sportowefakty در این باره نوشت: رائول لوزانو که در این فصل هدایت سراد رادو لهستان را بر عهده گرفت سرانجام با فدراسیون ایران به توافق رسید. در میان نامزدهای سرمربیگری ایران خوان سیچلو، لورنزو برناردی و آندره‌آ آناستازی هم حضور داشتند. تیم ایران در سال جاری به مرحله نهایی لیگ جهانی راه پیدا نکرد و در جام جهانی هشتم شد اما لوزانو اطمینان داده است که به المپیک خواهد رسید.

سایت eurosport.onet.pl هم با اشاره به انتخاب لوزانو بعنوان سرمربی تیم ایران گفت: بعد از چند هفته تکاپو برای انتخاب سرمربی جدید ایران و در حالی که مسئولان این کشور به انتخاب آناستازی علاقمند بودند این لوزانو بود که سرمربی تیم ملی ایران شد.

انتخاب لوزانو به عنوان سرمربی جدید ایران در سایت volleyverse نیز بازتاب داشت و این سایت گزارش مفصلی از روند فعالیت های ایران از دوره ولاسکو تاکنون و اهداف خود با رائول لوزانو را منتشر کرد.

سایت والیبال جهان نیز خبری در این باره منتشر کرد و در این خبر از توافق نهایی ایران و لوزانو بر سر جانشینی اسلوبودان کواچ اشاره کرده و حضور در المپیک را نخستین هدف ایرانی ها با لوزانو دانست.

در خبر سایت sport.dziennik.pl آمده است: ایرانی ها بعد از شکست در مذاکرات با آندره آناستازی با رائول لوزانو به توافق نهایی دست یافتند و این مربی را بعنوان سرمربی رسمی خود اعلام کردند. این در حالی بود که حتی روز یکشنبه عنوان شد ایران و آناستازی به توافق نهایی نیز دست یافته اند.

سایت روسی novosti.rs هم از برکناری رسمی اسلوبودان کواچ و انتخاب رائول لوزانو خبر داد. در این خبر نیز به ناکامی ایران در جام جهانی و روند انتخاب سرمربی جدید تیم ایران اشاره شده بود.