تفکر «بسیج» سد آهنین در برابر سناریوی نفوذ است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار بهمن ریحانی صبح امروز سه شنبه در نشستی خبری به مناسبت هفته بسیج، ضمن گرامیداشت این هفته اظهار داشت: امروز رساندن این رسالت بزرگ و انعکاس و گسترش پیام های بسیج در جامعه مایه استحکام نظام و حضور مردم در صحنه است.

وی در ادامه با بیان اینکه در آستانه اربعین حسینی هستیم، افزود: حماسه عاشورا یک حماسه دینی و انقلابی بوده و اجتماع اربعین هم یک نمونه از قدرت دینی و انقلابی است.

ریحانی با اشاره به فرا رسیدن هفته بسیج گفت: اینکه امام (ره) بسیج را شجره طیبه نامید برگرفته از نگاه الهی است که رهبر انقلاب آن را فتح الفتوح امام خمینی (ره) نامید که امروز هم بر اساس همین حکمت از بسیج به عنوان دست قدرت خدا یاد می کنیم.

فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم (ص) اظهار داشت: بسیج حضور پرشور همه مردم با اعتقادات الهی است و تفکر تشکیل آن جزو هنرهای زیبای امام راحل (ره) بود.

سردار ریحانی ادامه داد: اثرگذاری بسیج امروز از مرزهای ایران اسلامی فراتر رفته و با تنه ای ثابت در داخل، شاخ و برگ آن به دنیا ثمر می دهد.

وی با اشاره به ساختار و سازمان الهی بسیج گفت: بسیج بر مبنای تفکر و اندیشه الهی بنا شده و به همین دلیل این سازمان و ساختار دستخوش تغییر و یا فرسایش نمی شود.

تفکر بسیج در عرصه های مختلف راهگشاست

فرمانده سپاه حصرت نبی اکرم (ص) تصریح کرد: ساختار الهی و تفکر الهی بسیج امروز به عنوان بزرگترین مولفه قدرت در ایران اسلامی نقش آفرینی می کند و در هر عرصه جدیدی که به روی نظام گشوده می شود تفکر بسیجی راه گشاست و نقشی که بسیج چه در دوران جنگ و چه در سازندگی بعد از جنگ و عرصه های فرهنگی و آموزشی و بصیرت افزایی برای کشور ایفا کرده است مشهود است.

ریحانی با اشاره به اینکه رمز ممانعت از پیروزی دشمن بر اسلام و ایران اسلامی جلوگیری از نفوذ است، گفت: همانطور که رهبر معظم انقلاب به سناریوی دشمن برای تغییر باطن و سیرت نظام اسلامی اشاره کردند امروز تفکر بسیج اصلی ترین مولفه ایستادگی در برابر نفوذ دشمن است.

این فرمانده ارشد نظامی همچنین به تغییر مولفه های قدرت در رویارویی ها اشاره کرد و گفت: امروز دیگر مولفه قدرت فقط نیروی انسانی و گستره سرزمینی و توان فنی نیست. امروز وحدت و تبعیت از یک رهبر الهی بر مبنای اعتقاد و ایمان اصلی ترین مولفه قدرت است.

وی با اشاره به ضرورت تقویت بسترهای اقتصادی کشور گفت: امروز باید در همه بستر های اقتصادی عنان کار دست خودمان باشد و با محوریت اقتصاد مقاومتی با تفکر خودکفایی اقتصاد را نیز تبدیل به اهرم قدرت کشور کنیم.

اعلام برنامه های هفته بسیج در کرمانشاه

سردار ریحانی با اعلام برنامه های هفته بسیج گفت: قبل از هفته بسیج برنامه پرچم داران بصیرت در اکثر شهرستانهای اهل سنت و بعضا اهل تشیع برای آشنایی روحانیون شیعه و سنی به جدیدترین ترفندهای دشمن برگزار شده است.

وی از برگزاری یادواره شهدای روحانی روز چهارشنبه در حسینیه ثارالله کرمانشاه با حضور حجت الاسلام صادقی خبر داد و گفت: برنامه همایش ملی سه ساله های حسینی از دیگر برنامه هایی است که به مناسبت هفته بسیج برگزار خواهد شد.

ریحانی همچنین دیدار فرماندهان با ائمه جمعه، افتتاح پایگاه های مقاومت و کانون های اقشار، اعزام تیم های جامعه پزشکی به مناطق محروم، یادواره های شهدای عشایری و برگزاری مسابقات فرهنگی و دیدار با خانواده های شهدا را از دیگر برنامه های در نظر گرفته شده عنوان کرد.

فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم (ص) سخنرانی مسئولین در مدارس، پیاده روی خانوادگی در کرمانشاه و همه شهرستان ها، گردهمایی میقات صالحین و شرکت در نماز جمعه، نشست های فرهنگی بصیرتی در همه استان، برپایی نمایشگاه عرصه محصولات اقتصاد مقاومتی، صبح گاه دانش آموزی، افتتاح پروژه های اقتصاد مقاومتی و افتتاح سالن های ورزشی ۹ دی و متخصصین در همه استان را از دیگر برنامه هایی عنوان کرد که به مناسبت هفته بسیج در کرمانشاه برگزار و اجرا می شود.

وی در پایان از برگزاری تجمع بزرگ بسیجیان خواهر و برادر همزمان باسراسر کشور در آخرین روز هفته بسیج خبر داد و گفت: همایش اختراعات نخبگان، همایش بسیج دانشجویی و خطبه خوانی حضرت زینب (س) نیز طی این هفته برگزار می شود.