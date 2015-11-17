به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی شورای شهر تهران در حالی آغاز شد که جلسه به حد نصاب نرسیده بود و برخلاف روال معمول، این جلسه با گزارش شورایاری های منطقه ۵ آغاز شد.

امیر قاسمی دبیر شورایاری های منطقه ۵ در این جلسه با بیان اینکه ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم رودخانه کن و دره فرحزاد از مشکلات مهم این منطقه است، گفت: رشد قارچ گونه و بدون مجوز سفره خانه ها و وجود مخازن نفتی در شمال منطقه ۵ و دادن مجوزهای غیرکارشناسی به تالارهای پذیرایی از دیگر مشکلات این منطقه است.

دبیر شورایاری های منطقه ۵ با بیان اینکه وجود مشاغل مزاحم در مناطق مسکونی محدوده کن و باغ فیض از دیگر چالش های این منطقه است، گفت: نبود طرح کاربردی محلات کن و حصارک و زاویه پیدا کردن مجوزها از طرح تفضیلی از مشکلات ساکنان منطقه ۵ است.

آلودگی صوتی در منطقه ۵ از تهدیدهای اصلی برای سلامت ساکنان است

به گفته وی در این منطقه ۱۲ محله فاقد سرای محله است. همچنین ۳ محله فاقد مسجد و ۱۲ محله نیز فاقد میادین میوه و تره بار است.

قاسمی آلودگی صوتی در منطقه را از تهدیدهای اصلی برای سلامت ساکنان این منطقه دانست و گفت: توسعه شریان های اصلی در این محدوده بسیار زیاد است اما به آلودگی صوتی ناشی از ایجاد این شریان ها توجهی نمی شود. همچنین توقفگاه اتوبوسرانی در محله جنت آباد در حریم مسکونی واقع است و ممکن است برای اهالی ایجاد مشکل کند.

او وجود دانشگاه آزاد در این منطقه را باعث ایجاد ترافیک های سنگین عنوان کرد و خواستار رسیدگی به وضعیت این دانشگاه شد.

پس از پایان سخنان دبیر شورایاری های منطقه ۵ اعضا درخواست کردند سئوالاتی را از شورایاری محلات بپرسند که مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران اعلام کرد اگر بنا بر پاسخ و پرسش باشد جلسه باید تا ساعت ۱۱ به موضوع شورایاری ها اختصاص پیدا کند و پیشنهاد کرد اعضا سوالات خود را به صورت مکتوب از شورایاری ها بپرسند.

عباس جدیدی معاون نظارت شورای شهر تهران با اعتراض به این نوع برخورد با اعضا گفت: ما می توانستیم گزارش شورایاری ها را در سایت بخوانیم. اگر بنا بر پرسش و پاسخ نبود نیاز به گزارش در صحن شورا هم نبود.

چمران در پاسخ به اعتراض جدیدی گفت: اگر شما زود می آمدید امکان پرسش و پاسخ نیز بود.

رئیس شورای شهر تهران در ادامه با اشاره به اعضایی که با تاخیر به جلسه وارد شدند گفت: جدیدی و سروری ۲۸ دقیقه، آباد ۲۵ دقیقه، رضازاده ۳۲ دقیقه و شجاع پوریان ۳۴ دقیقه به جلسه دیر آمدند آن وقت انتظار دارید جلسه پرسش و پاسخ نیز داشته باشند.

در پایان عباس جدیدی با سخنان چمران قانع نشد و به اعتراضات خود ادامه داد که محسن پیرهادی عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران گفت: قرار بود گزارش شورایاری ها در ابتدای جلسه قرائت شود اما ما زمان را کنترل کنیم.

حقانی، دنیامالی و دبیر سه عضو شورایی بودند که پس از این بگو و مگو ها به سمت شورایاری های منطقه ۵ رفتند و از آنها بابت حضور در صحن شورا تشکر کردند.

سپس عباس جدیدی صحن شورای شهر را ترک کرد اما با میانجی گری هادی ساعی و پیرهادی، به جلسه بازگشت.