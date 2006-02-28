از ابتكار عمل روسيه براي حل مسئله هسته اي ايران استقبال مي كنيم

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از اداره اخبار و رسانه هاي گروهي مجلس شوراي اسلامي، حداد عادل در ديدار معاون دوماي دولتي روسيه تصريح كرد : آمريكا به هيچ وجه خواهان يك ايران مستقل در منطقه نيست.

وي در ادامه با اشاره به سفر اخير كرينكو به تهران، نيروگاه بوشهر را نماد مناسبات دوستانه دو كشور دانست وافزود: اميدواريم گامهاي نهايي براي شروع فعاليت نيروگاه بوشهر برداشته شده باشد و ملت ايران بزودي شاهد اتصال اين نيروگاه به شبكه برق كشور باشد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به اهانت هاي اخير به مقدسات اسلامي در رسانه هاي اروپايي گفت: غرب در حالي مسلمانان را به تروريسم متهم مي كند كه با اهانت به مقدسات اسلامي خشم مسلمانان را به مي انگيزد.

وي همچنين آسياي ميانه، درياي خزر، افغانستان، چچن و عراق را به عنوان عرصه هاي همكاري هاي منطقه اي دو كشور بر شمرد و اظهار اميدواري كرد هر يك از اين زمينه ها به فرصتي براي ارتقاي مناسبات دوستانه فيمابين مبدل شود.

حداد عادل روابط تهران - مسكو را راهبري دانست و افزود: دشمنان روسيه و ايران نمي توانند در رابطه دوستانه و راهبردي دو كشور خللي ايجاد كنند.

وي با بيان قدمت مناسبات فيمابين خاطرنشان كرد: در تاريخ سياست خارجي دو كشور، مناسبات فيمابين يكي از باسابقه ترين روابط سياسي جهان است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي افزود: در شرايطي كه آمريكا تلاش مي كند در روابط دوستانه مسكو با سايه كشورها خلل ايجاد كند، انتظار مي رود مسكو تلاش بيشتري براي توسعه و گسترش روابط با دوستان از خود نشان دهد.

يوري وولكوف معاون دوماي دولتي روسيه نيز در اين ديدار ايران را كشوري مهم و با اهميت براي روسيه خواند و افزود: تمام جناح هاي سياسي و مقامات روسيه بر لزوم تحكيم و تقويت مناسبات دوستانه با ايران اتفاق نظر دارند.

وي با تاكيد بر حمايت روسيه از فعاليتهاي صلح آميز هسته اي ايران گفت: دوماي روسيه از تمام ظرفيت هاي خود براي آغاز فعاليت نيروگاه بوشهر در موعد مقرر استفاده خواهد كرد.

وولكوف در پايان با اشاره به اهانت هاي اخير به مقدسات اسلامي در اروپا تصريح كرد: "اهانت به مقدسات به هيچ عنوان قابل قبول و پذيرفته نيست."