به گزارش خبرنگار مهر، هفته پانزدهم از مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور عصر روز دوشنبه با برگزاری ۱۰ دیدار به پایان رسید؛ آنهم با تغییر در صدرو قعر جدول رده‌بندی این رقابتها و ادامه ناکامی پیکان. در این هفته فجرسپاسی با گل دقیقه ۱+۹۰ احمد حسن‌زاده برابر آلومینیوم هرمزگان به پیروزی دست یافت، بردی که با توجه به ناکامی پیکان در خانه برابر خونه به خونه باعث صدرنشینی این تیم شیرازی شد. این شکست باعث سقوط ۶ پله‌ای آلومینیوم و رسیدن این تیم جنوبی به رتبه شانزدهم بود.

پیکان که در پایان هفته هشتم و با شکست برابر مس رفسنجان صدرجدول را به فجرسپاسی سپرد، در پایان هفته دوازدهم و توجه به شکست این تیم شیرازی در زمین ماشین‌سازی تبریز به صدر جدول بازگشت. شاگردان علیرضا مرزبان اما پس از سومین تساوی در لیگ دسته اول و در پایان هفته پانزدهم، دوباره رتبه نخست را به حریف شیرازی خود سپردند تا صدرجدول همچنان دست به دست شود.

در این هفته اما اتفاقات جالب‌تر دیگری هم رخ داد. تیم سوم جدول یعنی خونه به خونه پیروزی را در زمین پیکان با تساوی عوض کرد اما با خوش‌شانسی رده سوم را همچنان نگه داشت زیرا بازی مس کرمان و آلومینیوم اراک برنده نداشت؛ مسابقه‌ای که اگر مس در آن برنده می‌شد به رده می‌رسید و اگر می‌باخت، جایگاه چهارم را باید به اراکی‌ها تحویل می‌داد.

ماشین‌سازی تبریز در روز بازگشت نادر دست‌نشان به قائمشهر، شکست را با تساوی یک بر یک عوض کرد تا حداقل جایگاهش در رده ششم را حفظ کند. صنعت نفت آبادان هم در خانه نتوانست پاس همدان قعرنشین را شکست دهد و با تساوی در این بازی در جایگاه هفتم ماند اما باعث صعود پاس از قعر جدول به رده نوزدهم شد.

گیتی‌پسند اصفهان یکی از تیم‌های برنده در هفته پانزدهم بود و با برتری خانگی برابر پارسه تهران، ضمن صعود ۷ پله‌ای در جدول و رسیدن به هفتم، پارسه را هم به قعرجدول فرستاد. فولاد یزد هم با خلق یک شگفتی و پیروزی در زمین شهرداری اردبیل، اختلافش با تیم‌های میانه جدول را کاهش داد و باعث سقوط یک پله‌ای شهرداری شد. دیدار داماش - خیبر خرم‌آباد و ایرانجوان - گل‌گهر هم برنده نداشت تا تغییری در جایگاه این تیم‌ها در جدول رده‌بندی لیگ دسته اول ایجاد نشود.

نتایج کامل دیدارهای هفته پانزدهم از مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

* نساجی مازندران یک - ماشین سازی تبریز یک

* پیکان تهران یک - خونه به خونه بابل یک

* شهرداری اردبیل صفر - فولاد یزد یک

* پاس همدان صفر - صنعت نفت آبادان صفر

* گیتی پسند اصفهان یک - پارسه تهران صفر

* داماش گیلان صفر - خیبر خرم‌آباد صفر

* فجرسپاسی شیراز یک - آلومینیوم هرمزگان صفر

* مس کرمان صفر - آلومینیوم اراک صفر

* ایرانجوان بوشهر صفر - گل‌گهر سیرجان صفر

* نفت مسجد سلیمان یک - مس رفسنجان یک

جدول رده‌بندی لیگ دسته اول

نام تیم بازی برد تساوی باخت زده خورده تفاضل گل امتیاز ۱ فجرسپاسی شیراز ۱۵ ۹ ۵ ۱ ۱۹ ۶ ۱۳ ۳۲ یک پله صعود ۲ پیکان تهران ۱۵ ۸ ۶ ۱ ۲۳ ۱۱ ۱۲ ۳۰ یک پله سقوط ۳ خونه به خونه ۱۵ ۷ ۵ ۳ ۱۶ ۱۴ ۲ ۲۶ - ۴ مس کرمان ۱۵ ۷ ۴ ۴ ۱۴ ۱۰ ۴ ۲۵ - ۵ آلومینیوم اراک ۱۵ ۵ ۸ ۲ ۱۸ ۱۲ ۶ ۲۳ - ۶ ماشین‌سازی تبریز ۱۵ ۵ ۷ ۳ ۲۴ ۲۰ ۴ ۲۲ - ۷ صنعت نفت آبادان ۱۵ ۴ ۹ ۲ ۱۷ ۱۴ ۳ ۲۱ - ۸ نساجی مازندران ۱۵ ۴ ۶ ۵ ۱۳ ۱۴ ۱- ۱۸ یک پله صعود ۹ گیتی‌پسند اصفهان ۱۵ ۴ ۶ ۵ ۱۲ ۱۶ ۴- ۱۸ ۷ پله صعود ۱۰ شهرداری اردبیل ۱۵ ۴ ۵ ۶ ۱۸ ۱۷ ۱ ۱۷ ۲ پله سقوط ۱۱ مس رفسنجان ۱۵ ۳ ۸ ۴ ۱۳ ۱۴ ۱- ۱۷ - ۱۲ نفت مسجدسلیمان ۱۴ ۴ ۵ ۵ ۱۳ ۱۵ ۲- ۱۷ - ۱۳ گل‌گهر سیرجان ۱۵ ۴ ۵ ۶ ۷ ۱۰ ۳- ۱۷ - ۱۴ ایرانجوان بوشهر ۱۵ ۴ ۵ ۶ ۱۵ ۲۲ ۷- ۱۷ - ۱۵ داماش گیلان ۱۵ ۴ ۵ ۶ ۹ ۱۷ ۸- ۱۷ - ۱۶ آلومینیوم هرمزگان ۱۵ ۳ ۷ ۵ ۱۷ ۱۶ ۱ ۱۶ ۶ پله سقوط ۱۷ خیبر خرم‌آباد ۱۵ ۳ ۶ ۶ ۱۶ ۱۸ ۲- ۱۵ - ۱۸ فولاد یزد ۱۵ ۳ ۶ ۶ ۱۲ ۱۶ ۴- ۱۵ - ۱۹ پاس همدان ۱۴ ۲ ۶ ۶ ۱۲ ۱۷ ۵- ۱۲ یک پله صعود ۲۰ پارسه تهران ۱۵ ۲ ۶ ۷ ۱۴ ۲۳ ۹- ۱۲ یک پله سقوط

* تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان به دلیل برخی از مشکلات مالی برابر پاس همدان به میدان نرفت که هنوز نتیجه این دیدار بصورت رسمی اعلام نشده است.