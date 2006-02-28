جلالي: روسيه براي جلب اعتماد ايران تكميل نيروگاه بوشهر را تسريع كند / وولكوف: روسيه براي ارجاع ايران به شوراي امنيت تحت فشار است

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، يوري وولكوف معاون دوماي دولتي روسيه در نشست خبري مشترك با همتاي ايراني خود، در پاسخ به اين سئوال كه آيا روسيه با ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت موافق است گفت: روسيه چندين بار و به طور آشكارا مواضع خود را در اين باره بيان كرده است.

وي تصريح كرد: گسترش برنامه هاي هسته اي صلح آميز حق هر دولتي و برابر با حاكميت آن كشور است. روسيه همچنين از بدست آوردن اين حق براي همه حمايت مي كند و آن چيزي كه مربوط به پرونده هسته اي مي شود اصولا مربوط به ديپلمات ها مي شود كه درحال حاضر ديپلمات هاي روس حداكثر سعي خود را مي كنند كه اين پرونده به شوراي امنيت ارسال نشود.

معاون دوماي دولتي روسيه در پاسخ به سئوال ديگري مبني بر اينكه اگر پرونده ايران به شوراي امنيت برود، روسيه از حق وتوي خود براي دفاع از ايران استفاده مي كند، خاطرنشان كرد: من نمي توانم به اين سئوال پاسخ بدهم اما نمايندگان پارلمان و دوماي روسيه تمام سعي خود را مي كنند كه پرونده به شوراي امنيت ارجاع داده نشود.

وي در پاسخ به سئوال ديگري مبني بر اينكه افق پيشنهاد روسيه براي تشكيل شركت مشترك با ايران را چگونه ارزيابي مي كند، گفت: من مطلع شدم در روند مذاكرات روسيه با طرف ايراني، حركت هاي مثبتي به سمت تشكيل شركت مشترك به وجود آمده است و فقط يك سري مسائل باقي مانده كه در دور بعدي مذاكرات مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

وولكوف تصريح كرد: آن چيزي كه مربوط به دوماي روسيه مي شود در رابطه با تشكيل شركت مشترك حمايت از اين طرح است.

معاون دوماي دولتي روسيه كه اكثرا از پاسخ دادن طفره مي رفت در پاسخ به سئوال مصرانه يكي از خبرنگاران كه گفت، افكار عمومي ايران خاطره خوبي از قرارداد و همكاري با روسيه ندارند و چه تضميني وجود دارد كه اين بار هم روسيه زير بار فشار غرب برخلاف تعهد خود با ايران عمل كند، با سكوت و كمي تامل گفت: ايران و روسيه علايق مشترك فراواني با هم دارند كه اين امر مي تواند نشان دهنده آن باشد كه ما به تمام قراردادها و يا حداكثر آنها پايبند خواهيم بود.

وي افزود: روسيه از طرفي تحت فشار شديدي است تا با ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت موافقت كند، اما اين اتفاق نخواهد افتاد. خاطرنشان مي كنم كه در روسيه يك ضرب المثل وجود دارد مبني بر اينكه "گارانتي صد در صد را بيمه مي دهد".

وولكوف در پاسخ به سئوال ديگري كه آيا در نشست آينده شوراي حكام بازهم روسيه به پرونده ايران راي منفي خواهد داد اظهار داشت: روسيه تمام كارهايي كه مي توانست انجام بدهد را اجرا كرده است.

وولكوف درخصوص نيروگاه بوشهر گفت: ما در روند مذاكرات توجه زيادي به نيروگاه اتمي بوشهر داشتيم و به اين نتيجه رسيديم كه در بازگشت به روسيه در پارلمان از اين موضوع حمايت كنيم.

وي در پاسخ به سئوال خبرنگاري كه پرسيد بر اساس معاهده NPT كشورهاي دارنده فناوري هسته اي موظف به انتقال آن به ديگر كشورها هستند، و در طرح شركت مشترك ايران و روسيه مثل نيروگاه اتمي بوشهر، انحصاري برخورد شده است و اجازه فعاليت به ايرانيان داده نمي شود، آيا با اين وضع ايران مي تواند به فن آوري صلح آميز هسته اي دست يابد، گفت: اينكه تمام كاركنان شركت مشترك روسي خواهند بود و ايراني در آن نيست، خلاف واقعيت است.

كاظم جلالي نيز در اين نشست خبري مشترك درباره يك تضمين بين المللي براي تعهد روس ها به مذاكرات، تصريح كرد: آنچه كه ما بر روي آن مصر هستيم اين است كه ايران از حق غني سازي خود صرف نظر نخواهد كرد.

وي گفت: ابهامات زيادي در خصوص طرح روسيه وجود دارد كه بايد برطرف شود كه در اين رابطه نيازمند فرصت بيشتري هستيم.

جلالي خاطرنشان كرد: اگر روسيه در تكميل احداث نيروگاه اتمي بوشهر سرعت عمل به خرج دهد و آن را به اتمام برساند افكار عمومي ايران نسبت به آنها افزايش خواهد يافت. در واقع افكار عمومي ايران نيازمند است تا اعتماد به آن ترزيق شود و تكميل نيروگاه اتمي بوشهر بهترين راه براي افزايش اين اعتماد است.

رئيس گروه دوستي پارلماني ايران و روسيه در پايان گفت: آمريكا و اروپا براي ما جوي ساخته اند تا در محيطي شتاب زده مذاكره كنيم و بعد هم فشار مي آورند كه اگر مذاكراتمان با روسيه به نتيجه نرسد، پرونده ايران به شوراي امنيت ارجاع مي شود.