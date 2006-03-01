به گزارش خبرنگار سياسي"مهر"، در مراسم بدرقه رسمي رئيس جمهور، حجت الاسلام و المسلمين محمدي گلپايگاني رئيس دفتر مقام معظم رهبري، پرويز داودي معاون اول و تعدادي از معاونان و مشاوران رئيس جمهور، غلامحسين الهام رئيس دفتر و سخنگو تعدادي از وزيران كابينه و نمايندگان مجلس در پاويون جمهوري فرودگاه مهرآباد تهران حضور داشتند.

محمود احمدي نژاد پيش از ترك تهران در جمع خبرنگاران با اشاره به روابط گسترده ايران و مالزي اظهار داشت : اين دو كشور در مسائل بين المللي و منطقه اي داراي منافع و جهت گيري هاي مشترك فراواني هستند و هر دو نيز از كشورهاي موثر در سازمان كنفرانس اسلامي مي باشند.

وي با تاكيد بر اينكه گسترش مناسبات بين ايران و مالزي هيچ حد و مرزي ندارد، افزود : در زمينه هاي اقتصادي، حمل و نقل، ارتباطات و نفت و گاز مذاكراتي خواهيم داشت و تفاهم نامه هايي نيز در اين سفر امضا خواهد شد و در راستاي تقويت پيوندها در دنياي اسلام تصميماتي خواهيم گرفت.

رئيس جمهور تاكيد كرد : دو كشور ايران و مالزي همواره به دنبال صلح و آرامش پايدار بوده اند و اميدواريم در اين سفر زمينه همكاري ها بيش از پيش گسترش يابد.

سعيدي كيا وزير مسكن و شهرسازي و ناظمي اردكاني وزير تعاون به عنوان اعضاي كميسيون مشترك همكاري هاي ايران و مالزي و همچنين نجابت و اميني نمايندگان تهران و كرمانشاه به عنوان اعضاي گروه دوستي پارلماني ايران و مالزي رئيس جمهور را در اين سفر همراهي مي كنند.

در اين سفر 3 روزه كه به دعوت نخست وزير مالزي انجام مي شود، قرار است رئيس ‌جمهور كشورمان علاوه بر ديدار با "احمد بداوي" نخست وزير، با ماهاتير محمد نخست ‌وزير سابق مالزي و برخي مقامات عاليرتبه اين كشور ديدار و پيرامون موضوعات دوجانبه، منطقه ‌اي و بين ‌المللي به بحث و تبادل نظر بپردازد.

دكتر محمود احمدي ‌نژاد در اين سفر علاوه بر ديدارهاي رسمي با مقامات مالزيايي، با ايرانيان مقيم مالزي و دانشجويان نيز ديدار مي كند.

رئيس جمهوري اسلامي ايران در اين سفر همچنين از دانشگاه جامع كوالالامپور بازديد مي كند. اين نخستين ديدار احمدي ‌نژاد پس از انتخاب به عنوان رئيس جمهوري جديد ايران، با نخست وزير مالزي به شمار مي ‌رود.

موضع ‌گيري هاي دكتر احمدي ‌نژاد در مورد رژيم صهيونيستي و افسانه هولوكاست، او را در ميان مسلمانان جنوب شرق آسيا و به خصوص مردم مالزي، به شدت محبوب كرده است.