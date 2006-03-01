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۱۰ اسفند ۱۳۸۴، ۸:۱۷

فعاليت اينترنتي "استشهاديون" آغاز شد

فعاليت اينترنتي "استشهاديون" آغاز شد

سايت اينترنتي استشهاديون، متعلق به ستاد پاسداشت شهداي نهضت جهاني اسلام آغاز به كار كرد.

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر" در اين سايت كه از روز گذشته فعاليت خود را آغاز كرده، بخش هايي همچون اخبار، گفتگو، مقالات، بيانيه ها، گالري عكس ، سرداران شهادت طلب، زنان شهادت طلب، ايرانيان شهادت طلب، تاريخ شهادت طلبي و نوا و نما ديده مي شود.

در اين سايت كه با آدرس http://www.esteshhad.com/ قابل دسترسي مي باشد، از داوطلبان عمليات شهادت طلبانه نيز ثبت نام مي شود.

ستاد پاسداشت شهداي نهضت جهاني اسلام، پيش از اين از بيش از 50 هزار نفر براي عمليات شهادت طلبانه، به صورت حضوري و با مدارك شناسايي معتبر ثبت نام كرده است.

کد مطلب 296974

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