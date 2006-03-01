چندين پروژه عمراني در دانشگاه آزاد بافق به بهره برداري رسيد

"جواد تشكري" در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مهمانسراي دانشگاه در وسعت هزار و 100 متر، هنرسرا كه به فعاليت هاي فوق برنامه اختصاص مي يابد با وسعت 350 متر، خوابگاه پسران با وسعت سه هزار و 800 متر و گنجايش 600 دانشجو و 22 كارگاه و آزمايشگاه در وسعت دو هزار و 700 متر به بهره برداري رسيد.

وي اظهار داشت: افتتاح چندين كارگاه تخصصي دستگاه هاي سنگين و بازديد از مجمتع فرهنگي دانشگاه آزاد بافق در وسعت هزار و 500 متر كه در فروردين ماه افتتاح خواهد شد، از ديگر برنامه هاي دكتر جاسبي در سفر به دانشگاه آزاد بافق بود.

"تشكري" خاطر نشان كرد: دانشگاه آزاد بافق داراي 34 هزار متر مربع فضاي آموزشي، رفاهي و فرهنگي است كه با توجه به دو هزار دانشجوي اين دانشگاه سرانه فضاي هر دانشجو بيش از 15 متر مربع است.

وي افزود: واحد بافق داراي بالاترين سرانه فضاي دانشجويي در منطقه چهار دانشگاه آزاد اسلامي است.