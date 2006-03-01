شرايط ارسال طرح هاي مصوب شوراي سياستگذاري دانشگاه علوم پزشكي تهران اعلام شد

به گزارش خبرگزاري مهر، طرح هاي ارسالي بايد در فرم هاي پيش نويس طرح هاي تحقيقاتي HSR دانشگاه علوم پزشكي تهران درج شده باشد، پروپوزال ها با امضاي معاون دانشگاهي مربوط به اين حوزه ارسال شود و كليه ضمائم همراه طرح تكميل شود.

همچنين امضاي همكاران اصلي و طرح دهندگان بايد در جدول مربوطه درج شده باشد و موقعيت طرح از نظر پايان نامه بودن و استفاده از اعتبارات مربوطه مشخص شود (در اين مورد بايد نامه مربوط به تعهد تأمين اعتبار از منابع خارج از دانشگاه ضميمه شود) و پروپوزال قبل از ارسال به اين حوزه در هسته تحقيقات كاربردي آن معاونت بررسي شود.

پژوهشگران لازم است علاوه بر ارسال طرح ها به روال گذشته تمامي طرح ها را به شكل الكترونيكي نيز ارسال كنند.