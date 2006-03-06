نمايشگاه نوآوري هاي علم فيزيك در دانشگاه شهيد چمران اهواز برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار مهر، امروز نمايشگاهي از ابتكارات و نوآوري هاي علم فيزيك در محل موزه علم و طبيعت دانشگاه شهيد چمران اهواز برگزار مي شود.

اين نمايشگاه توسط ستاد بزرگداشت سال جهاني فيزيك استان خوزستان برگزار مي شود و دانش آموزان، دانشجويان و مبتكران در اين نمايشگاه حضور دارند.

به گزارش مهر، به پيشنهاد انجمن فيزيك اروپا، سال 2005 ميلادي، سال جهاني فيزيك نام گرفته است. مناسبت اين نامگذاري، صدمين سال تولد نظريه نسبيت اينيشتن و پنجاهمين سال درگذشت اوست. در ايران هم، به پيشنهاد انجمن فيزيك و تصويب هيات دولت، سال 1384 سال فيزيك اعلام شده است.