پذيرش دانشجوي كارشناسي دانشگاه پيام نور در مناطق آزاد و برون مرزي بدون كنكور مي شود

دكتر "عليرضا علي احمدي" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر"، افزود: با توجه به برنامه چهارم توسعه، دانشگاه پيام نور در تلاش براي ايجاد رشته هاي جديد و مورد نياز است. همچنين اين دانشگاه به گونه اي حركت مي كند كه تا پايان برنامه چهارم توسعه، يك ميليون دانشجو را تحت پوشش خود قرار دهد.

وي اضافه كرد: جذب نخبگان علمي و رتبه هاي بالاي المپيادهاي علمي - فرهنگي و ورزشي نيز در دستور كار دانشگاه پيام نور قرار دارد. اين دانشگاه در صدد است در مناطق محروم، پذيرش دانشجو را در مقطع كارشناسي بدون كنكور انجام دهد. در حال حاضر تنها در مقطع كارداني مناطق محروم در برخي آموزشكده ها دانشجو بدون كنكور پذيرش مي شود.

رئيس دانشگاه پيام نور در خصوص طرح پذيرش بدون آزمون دانشجو در اين دانشگاه ادامه داد: دانشگاه پيام نور در نظر دارد براي مراكز برون مرزي و مراكزي كه درمناطق آزاد تأسيس شده اند، پذيرش دانشجو را بدون آزمون انجام دهد. اين طرح در رشته هاي مختلف مقطع كارشناسي اجرا مي شود.

وي گفت: همچنين اين طرح در رشته هايي كه رقابت كمتري در آنها صورت مي گيرد و افراد كمتري تمايل به شركت در آنها را دارند، مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته است. رشته هاي تاريخ و جغرافيا از اين دسته هستند.

علي احمدي افزود: دانشگاه پيام نور در حال حاضر 550 هزار دانشجوي شاغل به تحصيل دارد و دو برابر دانشگاه هاي دولتي وابسته به وزارت علوم دانشجو مي پذيرد. اين دانشگاه براي تكميل پروژه هاي عمراني، انجام طرح هاي توسعه و تامين بودجه هاي جاري با 342 ميليارد تومان كسري مواجه است.

رئيس دانشگاه پيام نور اظهار داشت: در حال حاضر دولت 35 ميليارد تومان را براي اين دانشگاه در نظر گرفته است كه اميدواريم اين مبلغ در صحن علني مجلس نيز مورد موافقت قرار گيرد. اما دانشگاه پيام نور نمي تواند با اين ميزان، نيازهاي موجود را برطرف كند.