رقابتهاي انتخابي سانشو بانوان كشور در كرج برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار ورزشي " مهر" ازكرج، اين رقابتها با حضورسانشوكاران سراسركشورجمعه 12 اسفند ماه جاري در سالن آزادگان كرج برگزارمي شود.

دراين رقابتهاي بيش ازيكصد سانشو كاراز27 استان كشور با هم به رقابت مي پردازند تا جوازحضوردرمسابقات كشوري را كسب كنند.

نفرات برتراين رقابتها به مسابقات چند جانبه كشوري سانشو بانوان كه 19 اسفندماه برگزارمي شود، دعوت خواهند شد. برترين هاي رقابت نوزدهم اسفند نيز به تشخيص كادرفني به اردوي تيم ملي سانشو بانوان كشورراه مي يابند.

به قهرمانان مسابقات انتخابي سانشو بانوان كشور دركرج علاوه برحكم و مدال ، جوايزنقدي اهدا خواهد شد.