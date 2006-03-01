مهمترين عناوين روزنامه هاي صبح امروز

آفتاب :

شهردار تهران در ديدار با سفراي خارجي : دروازه تهران را مي گشايم تا ساخته شود

كمك 100 هزار دلاري ايران به زلزله زدگان پاكستان

متكي : دعوت از ژاپن به مشاركت هسته اي با ايران



آفرينش :

آيت الله هاشمي رفسنجاني در ديدار سفير هند: از كشورهاي دوست و همسايه انتظار داريم تسليم خواسته هاي غير منطقي و برخوردهاي دو گانه نشوند

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي : جمهوري اسلامي ايران در عرصه آموزش عالي از موفق ترين كشورهاي جهان است

لاريجاني در گفتگو با تايم: ايران تسليم تهديد ارجاع نمي شود



اعتماد ملي :

البرادعي : ايران غني سازي را آغاز كرده است- پاسخ ايران : آغاز نكرده ايم

سردار نقدي :قاچاق براي مديران دولتي ممنوع

فرهاد رهبر ارزيابي كرد: ركود و بيكاري چشم انداز اقتصاد ايران



اعتماد:

خاتمي : دستي براي ايجاد تنش در كار است

رئيس جمهور پس از تمرين با تيم ملي فوتبال : فكر نكنيد حريفان انسان هاي ويژه اي هستند



ابرار:

البرادعي : نشانه اي از انحراف ايران مشاهده نشده است

حسين انتظامي: ايران غني سازي اورانيوم در سطح صنعتي را آغاز نكرده است

دبير شوراي عالي امنيت ملي : مشكلي براي مذاكره با آمريكا نمي بينيم



ايران:

بلند پايه ترين تيم هسته اي امروز به مسكو مي رود

يادداشت سفير ايران : سازمان كنفرانس اسلامي در برابر يك آزمون تاريخي

رئيس جمهور: مصمم به تغيير ساختارها هستند



ابتكار:

لايحه بودجه 85 امروز در صحن علني ؛ احتمال بازگشت به اصل لايحه، تقويت يافت

استاندار خوزستان اعلام كرد: بزودي دو بمب گذار اهوازي اعدام مي شوند

وزير صنايع و معادن: ايران با ثبات ترين كشور منطقه است



اقتصاد پويا:

داوودي : واحدهاي توليدي سال آينده 90 هزار ميليارد تومان اعتبار مي گيرند

هيچ گونه تغيير جمعي در سطح مديران ارشد بانك ملي ايران اتفاق نيفتاده است

در ديدار با سفراي خارجي : قاليباف از كشورهاي مختلف براي سرمايه گذاري در تهران دعوت كرد



اسرار:

7 طرح طولاني شدن اتمام طرح هاي عمراني در ايران

رئيس كميسيون فرهنگي مجلس هفتم : نه بودجه مصوب كميسيون تلفيق و نه بازگشت به لايحه دولت



پول :

افزايش 100 ميليارد توماني بودجه مخابرات

در آستانه بررسي بودجه 85 در صحن علني مجلس از سوي فرهاد رهبر صورت پذيرفت، انتقاد دولت از كاهش 5/7 ميليارد دلاري بودجه عمراني

شهردار قاليباف خبر داد: خصوصي سازي تاكسيراني و اتوبوسراني در سال 85



توسعه :

لاريجاني در گفتگو با تايم : حمله اسراييل به تاسيساتمان را تماشا نخواهيم كرد

هاشمي رفسنجاني خطاب به كشورهاي همسايه: تسليم خواسته هاي غير منطقي برخي كشورها نشويد

وزير مسكن و شهرسازي : قرار نيست تمامي مردم خانه دار شوند



جوان:

مجلس از امروز سه شيفته وارد دستور مي شود، آغاز بررسي بودجه 85

نماينده ولي فقيه در سپاه تاكيد كرد: ضرورت تحول در سپاه متناسب با تهديدات جديد

الجزاير خواستار پيوستن رژيم صهيونيستي به معاهده NPT شد



جام جم:

داوودي : كميته امنيت سرمايه گذاري تشكيل شد

كاهش ارقام پيشنهادي بودجه و انتظار صاحبنظران بخش فرهنگ؛ مجلس ، بودجه دستگاه هاي فرهنگي را فراموش نكند

با ارتقا سطح مذاكرات تهران - مسكو، در آستانه تشكيل قرار گرفت، كنسرسيوم مشترك ايران و روسيه



جمهوري اسلامي :

گزارش دوپهلوي البرادعي درباره پرونده هسته اي ايران ، انحراف مشاهده نشد ولي ابهام وجود دارد

طولاني ترين فضاي سبز حاشيه جاده هاي كشور در استان همدان ايجاد شد

معاون استانداري خوزستان : سرنخ هايي از انفجارهاي آبادان و دزفول بدست آمده است



جهان اقتصاد:

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي : با توجه به تعديل لايحه بودجه در مجلس ، كسري بودجه قطعي است

دبير شورايعالي امنيت ملي : اروپايي ها اعتماد ما را از بين بردند

با تدوين آيين نامه شركت هاي زيانده، امكان اخراج 100 شركت از بورس وجود دارد



جهان صنعت:

معاون اول رئيس جمهوري در پنجمين همايش حمايت از حقوق مصرف كنندگان اعلام كرد: 90 هزار ميليارد تومان براي حمايت از مصرف كننده

قائم مقام وزير نيرو خبر داد: توليد پنج هزار مگاوات برق از نيروگاه هاي هسته اي

پاسخ معتمدي به وزير فعلي ارتباطات : اعتقادي به بزرگ نمايي وظايف خود نداشتم



حيات نو:

گزارش البرادعي به شوراي حكام ، انحرافي در فعاليت هاي ايران نبوده است

رئيس جمهور دستور داد: خودداري دستگاه هاي اجرايي از خريد كالاهاي خارجي

واكنش دولت به تغييرات بودجه در كميسيون تلفيق ، اقتصاد گرفتار بيماري ايراني مي شود



خراسان :

سيد محمد خاتمي : بحران در مسئله هسته اي تنها به ايران خلاصه نخواهد شد

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي : هر چه مجلس درباره بودجه تصويب كند با تمام توان عملياتي مي كنيم

مجلس به فوريت تبديل حساب به صندوق ذخيره ارزي راي داد



خبر:

معاون اول رئيس جمهوري خبر داد: تشكيل كميته امنيت اقتصادي براي حمايت از توليد و رفع موانع سرمايه گذاري

رئيس جمهور در گردهمايي بزرگ مهندسان: براي رشد كشور به مهندسان نوآور و متكي به منابع داخلي نيازمنديم

كسايي زاده خبر داد: آغاز عمليات اجرايي گاز رساني به جنوب شرق كشور



دنياي اقتصاد :

فرهاد رهبر: تغييرات بودجه در مجلس " بيماري ايراني " را جايگزين " هلندي " مي كند

دستور پنج ماده اي ابلاغ شد، منع دولتي ها از خريد كالاهاي خارجي

سخنگوي شوراي عالي امنيت ملي : ايران غني سازي اورانيوم را عملا آغاز نكرده است



سياست روز:

لاريجاني امروز به مسكو مي رود؛ شايعه پذيرش طرح روسيه تكذيب شد

معاون اول رئيس جمهوري خبرداد: تشكيل كميته امنيت اقتصادي در حمايت از سرمايه گذاري

سردار باقرزاده خواستار شد؛ مناظره با سفير انگليس درباره باغ قلهك



شرق :

در گفتگو با تايم اعلام كرد، لاريجاني : هيچ مشكلي در خصوص مذاكره هسته اي با آمريكا نداريم

مخالفت دولت با تغييرات نمايندگان در لايحه بودجه

ارتقاي سطح مذاكرات ايران و روسيه



صداي عدالت:

ادامه مذاكرات هسته اي ايران و روسيه : لاريجاني و آقازاده به مسكو رفتند

وزير مسكن: قرار نيست مردم با وام 10 ميليوني خانه دار شوند

روابط ايران و چين و مناقشات هسته اي ايران



عصر اقتصاد:

وزير صنايع و معادن: ايران به لحاظ سياسي با ثبات ترين كشور منطقه است

وزير بازرگاني : لايحه حمايت از حقوق مصرف كننده به مجلس مي رود

فدراسيو جهاني بورس : سرمايه بورس تهران به 4/36 ميليارد دلار رسيد



كيهان:

لاريجاني در گفتگو با مجلسه آمريكايي تايم : نفت فقط يكي از اهرم هاي ماست

دستگاههاي دولتي از واردات كالا منع شدند

تصميم مجلس درباره حساب ذخيره ارزي



كاروكارگر:

امروز با حضور لاريجاني در مسكو آغاز مي شود، سومين دور مذاكرات هسته اي ايران و روسيه

در ديدار سفير هند ، رفسنجاني: كشورهاي دوست تسليم خواسته هاي غير منطقي برخي كشورها نشوند

در آمدهاي نفتي ساماندهي مي شود، طرح نمايندگان براي تشكيل صندوق ذخيره ارزي



همبستگي :

خاتمي : براي دفاع از ايران تلاش مي كنم

لاريجاني : مشكلي در مذاكره هسته اي با هيچ كشوري نداريم

تصويب فوريت طرح تبديل حساب ذخيره ارزي به صندوق



همشهري:

رئيس جمهوري : انتظار داريم تيم فوتبال ايران يكي از 4 تيم اول جهان شود

اصلاح يا بازگشت به لايحه دولت ، مجلس بررسي لايحه بودجه را آغاز كرد

ديدار شهردار تهران با سفراي 54 كشور



هدف و اقتصاد:

صالح آبادي : اساسنامه سازمان بورس به تصويب شوراي عالي بورس رسيد

وزير صنايع و معادن: ايران به لحاظ سياسي با ثبات ترين كشور منطقه است

خرازي : مي توان 100 شركت زيان ده را از بورس اخراج كرد



هموطن سلام:

دستور رئيس جمهور براي مقابله با قاچاق توسط سازمانهاي دولتي ، خريد و فروش كالاهاي خارجي توسط شركت هاي دولتي ممنوع شد

مسئول كميته بودجه و تشكيلات شورايعالي تامين اجتماعي خبر داد؛ افزيش مجموع پرداخت هاي مستمري بگيران

رئيس جمهور 3 گل به ميرزاپور زد