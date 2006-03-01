مهمترين عناوين روزنامه هاي صبح امروز

آفتاب :
شهردار تهران در ديدار با سفراي خارجي : دروازه تهران را مي گشايم تا ساخته شود
كمك 100 هزار دلاري ايران به زلزله زدگان پاكستان
متكي : دعوت از ژاپن به مشاركت هسته اي با ايران
آفرينش :
آيت الله هاشمي رفسنجاني در ديدار سفير هند: از كشورهاي دوست و همسايه انتظار داريم تسليم خواسته هاي غير منطقي و برخوردهاي دو گانه نشوند
رئيس دانشگاه آزاد اسلامي : جمهوري اسلامي ايران در عرصه آموزش عالي از موفق ترين كشورهاي جهان است
لاريجاني در گفتگو با تايم: ايران تسليم تهديد ارجاع نمي شود
اعتماد ملي :
البرادعي : ايران غني سازي را آغاز كرده است- پاسخ ايران : آغاز نكرده ايم
سردار نقدي :قاچاق براي مديران دولتي ممنوع
فرهاد رهبر ارزيابي كرد: ركود و بيكاري چشم انداز اقتصاد ايران
اعتماد:
خاتمي : دستي براي ايجاد تنش در كار است
رئيس جمهور پس از تمرين با تيم ملي فوتبال : فكر نكنيد حريفان انسان هاي ويژه اي هستند
ابرار:
البرادعي : نشانه اي از انحراف ايران مشاهده نشده است
حسين انتظامي: ايران غني سازي اورانيوم در سطح صنعتي را آغاز نكرده است
دبير شوراي عالي امنيت ملي : مشكلي براي مذاكره با آمريكا نمي بينيم
ايران:
بلند پايه ترين تيم هسته اي امروز به مسكو مي رود
يادداشت سفير ايران : سازمان كنفرانس اسلامي در برابر يك آزمون تاريخي
رئيس جمهور: مصمم به تغيير ساختارها هستند
ابتكار:
لايحه بودجه 85 امروز در صحن علني ؛ احتمال بازگشت به اصل لايحه، تقويت يافت
استاندار خوزستان اعلام كرد: بزودي دو بمب گذار اهوازي اعدام مي شوند
وزير صنايع و معادن: ايران با ثبات ترين كشور منطقه است
اقتصاد پويا:
داوودي : واحدهاي توليدي سال آينده 90 هزار ميليارد تومان اعتبار مي گيرند
هيچ گونه تغيير جمعي در سطح مديران ارشد بانك ملي ايران اتفاق نيفتاده است
در ديدار با سفراي خارجي : قاليباف از كشورهاي مختلف براي سرمايه گذاري در تهران دعوت كرد
اسرار:
7 طرح طولاني شدن اتمام طرح هاي عمراني در ايران
رئيس كميسيون فرهنگي مجلس هفتم : نه بودجه مصوب كميسيون تلفيق و نه بازگشت به لايحه دولت
پول :
افزايش 100 ميليارد توماني بودجه مخابرات
در آستانه بررسي بودجه 85 در صحن علني مجلس از سوي فرهاد رهبر صورت پذيرفت، انتقاد دولت از كاهش 5/7 ميليارد دلاري بودجه عمراني
شهردار قاليباف خبر داد: خصوصي سازي تاكسيراني و اتوبوسراني در سال 85
توسعه :
لاريجاني در گفتگو با تايم : حمله اسراييل به تاسيساتمان را تماشا نخواهيم كرد
هاشمي رفسنجاني خطاب به كشورهاي همسايه: تسليم خواسته هاي غير منطقي برخي كشورها نشويد
وزير مسكن و شهرسازي : قرار نيست تمامي مردم خانه دار شوند
جوان:
مجلس از امروز سه شيفته وارد دستور مي شود، آغاز بررسي بودجه 85
نماينده ولي فقيه در سپاه تاكيد كرد: ضرورت تحول در سپاه متناسب با تهديدات جديد
الجزاير خواستار پيوستن رژيم صهيونيستي به معاهده NPT شد
جام جم:
داوودي : كميته امنيت سرمايه گذاري تشكيل شد
كاهش ارقام پيشنهادي بودجه و انتظار صاحبنظران بخش فرهنگ؛ مجلس ، بودجه دستگاه هاي فرهنگي را فراموش نكند
با ارتقا سطح مذاكرات تهران - مسكو، در آستانه تشكيل قرار گرفت، كنسرسيوم مشترك ايران و روسيه
جمهوري اسلامي :
گزارش دوپهلوي البرادعي درباره پرونده هسته اي ايران ، انحراف مشاهده نشد ولي ابهام وجود دارد
طولاني ترين فضاي سبز حاشيه جاده هاي كشور در استان همدان ايجاد شد
معاون استانداري خوزستان : سرنخ هايي از انفجارهاي آبادان و دزفول بدست آمده است
جهان اقتصاد:
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي : با توجه به تعديل لايحه بودجه در مجلس ، كسري بودجه قطعي است
دبير شورايعالي امنيت ملي : اروپايي ها اعتماد ما را از بين بردند
با تدوين آيين نامه شركت هاي زيانده، امكان اخراج 100 شركت از بورس وجود دارد
جهان صنعت:
معاون اول رئيس جمهوري در پنجمين همايش حمايت از حقوق مصرف كنندگان اعلام كرد: 90 هزار ميليارد تومان براي حمايت از مصرف كننده
قائم مقام وزير نيرو خبر داد: توليد پنج هزار مگاوات برق از نيروگاه هاي هسته اي
پاسخ معتمدي به وزير فعلي ارتباطات : اعتقادي به بزرگ نمايي وظايف خود نداشتم
حيات نو:
گزارش البرادعي به شوراي حكام ، انحرافي در فعاليت هاي ايران نبوده است
رئيس جمهور دستور داد: خودداري دستگاه هاي اجرايي از خريد كالاهاي خارجي
واكنش دولت به تغييرات بودجه در كميسيون تلفيق ، اقتصاد گرفتار بيماري ايراني مي شود
خراسان :
سيد محمد خاتمي : بحران در مسئله هسته اي تنها به ايران خلاصه نخواهد شد
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي : هر چه مجلس درباره بودجه تصويب كند با تمام توان عملياتي مي كنيم
مجلس به فوريت تبديل حساب به صندوق ذخيره ارزي راي داد
خبر:
معاون اول رئيس جمهوري خبر داد: تشكيل كميته امنيت اقتصادي براي حمايت از توليد و رفع موانع سرمايه گذاري
رئيس جمهور در گردهمايي بزرگ مهندسان: براي رشد كشور به مهندسان نوآور و متكي به منابع داخلي نيازمنديم
كسايي زاده خبر داد: آغاز عمليات اجرايي گاز رساني به جنوب شرق كشور
دنياي اقتصاد :
فرهاد رهبر: تغييرات بودجه در مجلس " بيماري ايراني " را جايگزين " هلندي " مي كند
دستور پنج ماده اي ابلاغ شد، منع دولتي ها از خريد كالاهاي خارجي
سخنگوي شوراي عالي امنيت ملي : ايران غني سازي اورانيوم را عملا آغاز نكرده است
سياست روز:
لاريجاني امروز به مسكو مي رود؛ شايعه پذيرش طرح روسيه تكذيب شد
معاون اول رئيس جمهوري خبرداد: تشكيل كميته امنيت اقتصادي در حمايت از سرمايه گذاري
سردار باقرزاده خواستار شد؛ مناظره با سفير انگليس درباره باغ قلهك
شرق :
در گفتگو با تايم اعلام كرد، لاريجاني : هيچ مشكلي در خصوص مذاكره هسته اي با آمريكا نداريم
مخالفت دولت با تغييرات نمايندگان در لايحه بودجه
ارتقاي سطح مذاكرات ايران و روسيه
صداي عدالت:
ادامه مذاكرات هسته اي ايران و روسيه : لاريجاني و آقازاده به مسكو رفتند
وزير مسكن: قرار نيست مردم با وام 10 ميليوني خانه دار شوند
روابط ايران و چين و مناقشات هسته اي ايران
عصر اقتصاد:
وزير صنايع و معادن: ايران به لحاظ سياسي با ثبات ترين كشور منطقه است
وزير بازرگاني : لايحه حمايت از حقوق مصرف كننده به مجلس مي رود
فدراسيو جهاني بورس : سرمايه بورس تهران به 4/36 ميليارد دلار رسيد
كيهان:
لاريجاني در گفتگو با مجلسه آمريكايي تايم : نفت فقط يكي از اهرم هاي ماست
دستگاههاي دولتي از واردات كالا منع شدند
تصميم مجلس درباره حساب ذخيره ارزي
كاروكارگر:
امروز با حضور لاريجاني در مسكو آغاز مي شود، سومين دور مذاكرات هسته اي ايران و روسيه
در ديدار سفير هند ، رفسنجاني: كشورهاي دوست تسليم خواسته هاي غير منطقي برخي كشورها نشوند
در آمدهاي نفتي ساماندهي مي شود، طرح نمايندگان براي تشكيل صندوق ذخيره ارزي
همبستگي :
خاتمي : براي دفاع از ايران تلاش مي كنم
لاريجاني : مشكلي در مذاكره هسته اي با هيچ كشوري نداريم
تصويب فوريت طرح تبديل حساب ذخيره ارزي به صندوق
همشهري:
رئيس جمهوري : انتظار داريم تيم فوتبال ايران يكي از 4 تيم اول جهان شود
اصلاح يا بازگشت به لايحه دولت ، مجلس بررسي لايحه بودجه را آغاز كرد
ديدار شهردار تهران با سفراي 54 كشور
هدف و اقتصاد:
صالح آبادي : اساسنامه سازمان بورس به تصويب شوراي عالي بورس رسيد
وزير صنايع و معادن: ايران به لحاظ سياسي با ثبات ترين كشور منطقه است
خرازي : مي توان 100 شركت زيان ده را از بورس اخراج كرد
هموطن سلام:
دستور رئيس جمهور براي مقابله با قاچاق توسط سازمانهاي دولتي ، خريد و فروش كالاهاي خارجي توسط شركت هاي دولتي ممنوع شد
مسئول كميته بودجه و تشكيلات شورايعالي تامين اجتماعي خبر داد؛ افزيش مجموع پرداخت هاي مستمري بگيران
رئيس جمهور 3 گل به ميرزاپور زد
مهمترين عناوين روزنامه هاي صبح امروز بدين شرح است:
آفتاب :
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