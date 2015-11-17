به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «۱۰ روز با داعش » نوشته یورگن تودنهوفر با ترجمه على عبدالهى و زهرا معين الدينى از سوی نشر کتاب کوله پشتی منتشر شد.
۱۰ روز با داعش، شرح سفر جسورانه ۱۰ روزه یورگن تودنهوفر روزنامهنگار آلمانی است به همراه پسرش و یکی دیگر از دوستان وی به قلمرو داعش.
وی در فصلهای دهگانهی این کتاب، مقدمات و ماجراهای پیش از سفر، شرح عینی ده روز اقامت و نیز پایان سفرشان را به دقت، بازگو میکند. نویسنده نه فقط در میان مردم و خوانندگان آگاهش در جهان غرب، روزنامهنگاری سرشناس، حقیقتگو و منصف شناخته میشود؛ بلکه در دنیای اسلام هم تصویری مقبول و محترم دارد؛ زیرا گزارشهای او تا به امروز منصفانه و خالی از غرضهای شخصی و استعمارگرانه بوده است.
در کتاب حاضر، او نخست به ریشههای داعش و شکلگیری آن میپردازد و بهخاطر انتقادهای تند و تیزش از سیاستمداران غرب بهویژه جرج بوش و برشمردن برخی عوامل و آوردن فکتهای دقیق، در باب اشتباهات غربیها در عراق و افغانستان در شکلگیری داعش و طالبان و القاعده و نیز اشاره به پیشینه برخی اقدامات جنگ افروزانه در دنیای مسیحی، مقولهای به نام تروریسم اسلامی را مطلقاً مردود و اعمال داعشیها را کاملاً غیراسلامی میداند. از این رو با آنکه این کتاب در مدت کوتاهی در آلمان چندین بار به چاپ رسید و مردم از آن استقبال کردند؛ سپس به بسیاری از زبانها ترجمه شد، ولی در رسانههای غربی تا میتوانستند به آن تاختند یا در مورد آن سکوت اختیار کردند.
تودنهوفر به گواه این کتاب شناخت دقیقی از منطقه و نیز درک قابلتوجهی از دین مبین اسلام دارد، چنانکه در جایجای کتاب به آیات قرآن استناد میکند و به کمک آنها با داعشیها به بحث و جدل خطرناک میپردازد.
این کتاب نثری روان و ژورنالیستی دارد، ولی عینیتگرایی و ثبت دقیق رویدادها، بهحدی شگفتانگیز است که خواننده را میخکوب و گاه نفس را در سینهاش حبس میکند، چنان که خواننده به راحتی میتواند در روند رویدادها مشارکت کند.
تودنهوفر، قلمی توانا و اطلاعاتی وسیع از منطقه دارد، ازاینرو، کتابش مورد توجه محافل بیطرف قرار گرفته است. همین آوازه انصاف او بود که داعش را بر آن داشت به او اماننامه سفر به قلمرو دولت خود بدهند و او به همراه کسی که بعداً مشخص میشود همان «جان جهادی» است، به قلب حادثه بزند و نادانسته با قصاب معروف داعش در ویدئوهای سلاخی آنان، همراه باشد.
وی در جایی از کتاب مینویسد: «داعش در عراق از طرف مردم بیشتر پذیرفته شده، ولی گویا در رقّه اینطور نبود. اسد همچنان در مقایسه با داعش از حمایت بیشتری برخوردار است. بهنظرم اگر همین حالا انتخابات برگزار شود، اسد در رقه پیروز خواهد شد».
اهمیت دیگر این کتاب جستوجوی نویسنده برای یافتن خانوادههای جنگجویان داعشی در اروپا و بهویژه در آلمان است و نیز گفتوگو با آنان و سردرآوردن از پیشینه و چندوچون زندگی داعشی ها پیش از گرویدنشان به این گروه مخوف است.
این کتاب با رعایت قانون کپی رایت و امضای قرارداد با ناشر آلمانی، توسط نشر کتاب کولهپشتی در ۳۳۶ صفحه و شمارگان ۱۰۰۰ نسخه و قیمت ۲۰ هزار تومان به بازار عرضه شده است.
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