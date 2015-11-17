منطقه آزاد اینچه برون در کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب شد

علی مرگدری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این که طرح منطقه آزاد اینچه برون در کمیسیون شوراها و اقتصادی مجلس تصویب شد، افزود: در مرحله بعد این طرح به کمیسیون امنیت مجلس می رود و باید منتظر اعلام نظر این کمیسیون بود.

وی با بیان این که اخبار خروجی از این کمیسیون رضایت اعضا را نشان می دهد، اظهار کرد: باید منتظر ماند تا یا این کمیسیون جلسه تشکیل دهد که در صورت تشکیل همه اعضا از جمله مسئولان استان گلستان در این جلسه حضور خواهند داشت؛ یا این که نظر قطعی خود را به صورت شفاهی اعلام کنند.

مرگدری با بیان این که پس از تصویب در کمیسیون امنیت طرح به صحن علنی مجلس می رود، تصریح کرد: خوش‌بین هستیم که تصویب نهایی این طرح در صحن علنی در سال جاری انجام شود زیرا ممکن است دولت یا مجلس طرح ها و لایحه هایی که از نظر اهمیت اولویت بیشتری برای کشور داشته باشند را مطرح کنند.

وی اعلام کرد که پس از تصویب نهایی منطقه آزاد در مجلس مقدمات ایجاد ساختار و چارت اداری آن در گلستان آغاز می شود.

منطقه آزاد اینچه برون از جمله مصوبات سفر ریاست جمهوری در آذر ماه سال گذشته به گلستان بود. به گفته مسئولان قرار است در این منطقه شهرک متالورژی ایجاد شود تا از ظرفیت معادن قزاقستان برای ایجاد ایجاد صنایع بزرگ در این منطقه استفاده شود.