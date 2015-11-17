بهره برداری از ۲۴ پروژه آب رسانی در کرمانشاه طی هفته بسیج

به گزارش خبرنگار مهر، منصور فتاحی پیش از ظهر امروز سه شنبه در نشستی خبری به مناسبت هفته بسیج، اظهار داشت: همایش «طلایه داران اقتصاد مقاومتی» از جمله برنامه هایی است که به مناسبت این هفته با حضور ۴۰۰ کار آفرین در کرمانشاه برگزار خواهد شد.

وی همچنین از افتتاح ۴۳ پروژه محرومیت زدایی در استان طی هفته بسیج خبر داد و افزود: از این تعداد ۲۴ پروژه مربوط به آبرسانی است که در مناطق سرفیروز آباد، پاوه و گیلانغرب به بهره برداری می رسد.

مسئول بسیج سازندگی استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: افتتاح ۷ مسجد در شهرستان های کرمانشاه و اسلام آباد غرب نیز از دیگر برنامه های این سازمان در هفته بسیج است.

فتاحی همایش «شکوه هجرت» با هدف تجلیل از گروه های جهادی که در استان عملکرد خوبی داشته اند را از دیگر برنامه های در نظر گرفته شده عنوان کرد.

مسئول بسیج سازندگی استان کرمانشاه در ادامه یادآور شد: امسال تعهد یک هزار و ۶۷ پروژه را با قرارگاه خاتم داریم که هم اکنون ۴۵۳ پروژه در حال اجراست.

وی همچنین از اعزام بیش از ۱۳۴ گروه جهادی به مناطق محروم استان کرمانشاه خبر داد و افزود: تعمیر و بازسازی ۵۶۰ خانه نیازمند توسط این گروه ها انجام گرفته است.

فتاحی همچنین بازسازی و احداث ۲۶ مدرسه، ۳۴ خانه عالم و ۳۴ خانه بهداشت را از دیگر اقدامات بسیج سازندگی در کرمانشاه طی سال جاری عنوان کرد.