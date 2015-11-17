انتقاد «شورای اسلام» از تمدید قانون منع حجاب در برلین

به گزارش خبرگزاری مهر، قانون بی طرفی در ایالت-شهر برلین که به موجب آن حل نمادهای دینی برای کارمندان دولت ممنوع شده است، تمدید شد. شورای اسلام (Islamrat) به این تصمیم سنای برلین که داشتن حجاب برای زنان مسلمان به عنوان معلم و پلیس را غیرمجاز می داند، انتقاد کرده است.

برهان کسیچی (Burhan Kesici) – رییس شورای اسلام – روز چهارشنبه در کُلن (Köln) با انتقاد از این تصمیم گفت: «ممنوعیت نمادهای دینی هم بی طرفانه نیست. این برداشت غلطی از بی طرفی است که ارائه شده است. این مسأله همزمان مانع از رشد تکثری است که در آلمان وجود دارد و بالیده است.

دادگاه قانون اساسی صراحتاً اعلام داشته است که ممنوعیت کلی نمادهای دینی در مدارس با قانون اساسی مطابقت ندارد.»

یک روز پیشتر اما فرانک هنکل (Frank Henkel) – وزیر امورداخله ایالت-شهر برلین از حزب دموکرات مسیحی (CDU) – بیان داشته بود که ضرورتی بر تغییر قانون بی طرفی در برلین نمی بیند، زیرا این قانون امتحان خویش را پس داده و یک پیروزی برای همزیستی در یک شهر بزرگ با تکثر فرهنگی تلقی می شود.

پس از تصمیم خبرساز دادگاه قانون اساسی مبنی بر این که ممنوعیت کلی حمل نمادهای دینی را ناقض آزادی های تضمین شده دینی در قانون اساسی دانسته بود، هنکل قانون مذکور را برای مدت شش ماه تحت کنترل قرار داد و حالا سنا طبق نظر او مبنی بر عدم ضرورت تغییر قانون، دست به تمدید آن زده است.