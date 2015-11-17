به گزارش خبرنگار مهر، حسن رهروی صبح سه شنبه در نشست خبری با خبرنگاران افزود: طی هفته بسیج دو هزار و ۵۰۰ نشست استکبارستیزی در سراسر کشور اجرا میشود که از این تعداد ۷۰ نشست در استان زنجان برگزار خواهد شد.
وی اظهار کرد: امسال سی و ششمین سالگرد تأسیس بسیج سازندگی بوده و برنامههای هفته بسیج از ۲۹ آبان ماه شروع خواهد شد.
معاون فرهنگی سپاه انصار المهدی (عج) استان زنجان گفت: طی هفته بسیج ۸ نمایشگاه و فروشگاه عرضه محصولات اقتصاد مقاومتی افتتاح میشود.
رهروی به نامگذاری روزهای هفته بسیج در استان زنجان اشاره کرد و گفت: روز جمعه ۲۹ آبان ماه به نام بسیج، ولایت و انتظار، ۳۰ آبان ماه بسیج و خودکفایی و اقتصاد مقاومتی، روز سوم بسیج خودباوری و جهاد محوری، روز چهارم بسیج و طلاب، روز پنجم بسیج و بصیرت، روز ششم بسیج، وحدت و بیداری اسلامی و روز هفتم بسیج و ایثار و شهادت نامگذاری شده است.
وی افزود: طی هفته بسیج سه پروژه محرومیتزدایی در استان زنجان افتتاح میشود.
معاون فرهنگی سپاه انصار المهدی (عح) استان زنجان تصریح کرد: از آغاز سال جاری تا کنون حدود ۲۴۵ طرح اقتصاد مقاومتی در استان زنجان حمایتشده است.
رهروی افزود: برنامههای هفته بسیج در تمام پایگاههای مقاومت بسیج در شهرستانها نیز برگزار میشود.
معاون فرهنگی سپاه انصار المهدی (عج) استان زنجان:
۷۰ نشست استکبارستیزی در زنجان برگزار میشود
زنجان- معاون فرهنگی سپاه انصار المهدی (عج) استان زنجان از برگزاری ۷۰ نشست استکبارستیزی طی هفته بسیج در استان زنجان خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، حسن رهروی صبح سه شنبه در نشست خبری با خبرنگاران افزود: طی هفته بسیج دو هزار و ۵۰۰ نشست استکبارستیزی در سراسر کشور اجرا میشود که از این تعداد ۷۰ نشست در استان زنجان برگزار خواهد شد.
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