به گزارش خبرنگار مهر، حسن رهروی صبح سه شنبه در نشست خبری با خبرنگاران افزود: طی هفته بسیج دو هزار و ۵۰۰ نشست استکبارستیزی در سراسر کشور اجرا می‌شود که از این تعداد ۷۰ نشست در استان زنجان برگزار خواهد شد.



وی اظهار کرد: امسال سی و ششمین سالگرد تأسیس بسیج سازندگی بوده و برنامه‌های هفته بسیج از ۲۹ آبان ماه شروع خواهد شد.



معاون فرهنگی سپاه انصار المهدی (عج) استان زنجان گفت: طی هفته بسیج ۸ نمایشگاه و فروشگاه عرضه محصولات اقتصاد مقاومتی افتتاح می‌شود.



رهروی به نامگذاری روزهای هفته بسیج در استان زنجان اشاره کرد و گفت: روز جمعه ۲۹ آبان ماه به نام بسیج، ولایت و انتظار، ۳۰ آبان ماه بسیج و خودکفایی و اقتصاد مقاومتی، روز سوم بسیج خودباوری و جهاد محوری، روز چهارم بسیج و طلاب، روز پنجم بسیج و بصیرت، روز ششم بسیج، وحدت و بیداری اسلامی و روز هفتم بسیج و ایثار و شهادت نامگذاری شده است.



وی افزود: طی هفته بسیج سه پروژه محرومیت‌زدایی در استان زنجان افتتاح می‌شود.



معاون فرهنگی سپاه انصار المهدی (عح) استان زنجان تصریح کرد: از آغاز سال جاری تا کنون حدود ۲۴۵ طرح اقتصاد مقاومتی در استان زنجان حمایت‌شده است.



رهروی افزود: برنامه‌های هفته بسیج در تمام پایگاه‌های مقاومت بسیج در شهرستان‌ها نیز برگزار می‌شود.