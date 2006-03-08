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۱۷ اسفند ۱۳۸۴، ۱۳:۰۱

در گفتگو با "مهر" تاكيد شد:

تشديد نظارت و كنترل بر توقف هاي دوبله و غير مجاز در ايام پاياني سال

تشديد نظارت و كنترل بر توقف هاي دوبله و غير مجاز در ايام پاياني سال

رئيس راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ ، از تشديد نظارت و كنترل نيروهاي راهنمايي و رانندگي بر پارك هاي حاشيه اي و توقف هاي دوبله و غير مجاز در روزهاي پاياني سال خبر داد.

سردار حسين ساجدي نيا در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، با اشاره به حضور شبانه روزي نيروهاي راهنمايي و رانندگي در سطح شهر تهران از زمان آغاز طرح نوروزي افزود: با تعامل و هماهنگي صورت گرفته ميان سازمان ترافيك شهرداري و راهنمايي و رانندگي ، كنترل و نظارت مضاعفي بر توقف هاي دوبله و غيرمجاز خودروها كه سنگيني بار ترافيك در روزهاي پاياني سال را رقم مي زند ، اعمال خواهد كرد.  

وي با بيان اينكه از نيروهاي راهنمايي و رانندگي خواسته شده در روزهاي پاياني سال ، در حد امكان از روش ارشادي به جاي جريمه كردن استفاده كنند ، تصريح كرد: از آنجا كه روزهاي پاياني سال را مي گذرانيم سعي مي كنيم كام شهروندان تهراني را با جريمه كردن تلخ نكنيم اما در عين حال با متخلفاني كه حقوق شهروندان را تضييع كنند ، برخورد قاطع مي كنيم. 

به گزارش مهر ، افزايش زمان سرويس رساني مترو تا ساعت 11 شب و خطوط اتوبوسراني و تاكسيراني شهر تهران تا پايان ساعت فعاليت فروشگاههاي زنجيره اي و مجتمع‌هاي تجاري (يك بامداد) ، از ديگر پيش بيني هاي صورت گرفته به منظور توزيع زمان سفرهاي درون شهري شهروندان در روزهاي پايان سال است.  

طرح تمركز زدايي از نمايشگاه فروش بهاره در محل نمايشگاه بين المللي با هماهنگي وزارت بازرگاني ، از ديگر اقدامات مديريت شهري در جهت رفاه حال شهروندان به شمار مي آيد كه به اين منظور 4 نقطه در پارك ارم ، ورزشگاه تختي ، ميدان استخر در تهران پارس و ابتداي جاده خاوران در نظر گرفته شده است. 

 

کد مطلب 297032

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