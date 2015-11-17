سرمایه گذاری در زیرساخت های شبکه توزیع برق ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین همایش منطقه ای بهره برداری شرکت های توزیع نیروی برق ۱۱ استان کشور از صبح سه شنبه در تالار ایرانیان قزوین آغاز شد.

در این همایش دو روزه مدیران عامل، معاونان و مدیران بهره برداری شرکت های توزیع نیروی برق استان های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، زنجان، همدان، کرمانشاه، لرستان، کردستان و تبریز در مدت دو روز با محورهای تخصصی کاهش عیوب و خطا، توانمند سازی فوریت های برق ۱۲۱، کاهش تلفات، برق های غیر مجاز، تولید پراکنده، تعمیرات پیشگیرانه، راهبری شبکه و بورس انرژِی تبادل نظر می کنند.

اعتضاد مقیمی در این همایش گفت: با همه محدودیت های مالی و اعتباری توانستیم پیک امسال را بدون مشکلی سپری کنیم اما استراتژی نگهداری و تعمیرات با وضعیت اعتباری موجود قادر به پاسخگویی به نیازها نیست.

۶۵ درصد اعتبارات در صنعت توزیع مربوط به بهره برداری است

مدیرکل دفتر نظارت بر توزیع شرکت توانیر یادآورشد: در حال حاضر ۶۵ درصد اعتبارات در صنعت توزیع مربوط به بهره برداری و ۳۵ درصد در حوزه مشترکین است ولی باز همه نیازها را تامین نمی کند.

وی با اشاره به چالش ها وآسیب های این حوزه بیان کرد: سنتی بودن سیستم ها و روش های بهره برداری، ضعف در آرایش شبکه، طراحی نادرست و اشکال در شبکه، ضعف در سرویس و نگهداری، سنتی بودن روش های بهر ه برداری، ضعف راهبری شبکه نیازمند سرمایه گذاری های کلان است.

مقیمی یادآورشد: رفع عیوب به صورت بنیادین در بهره برداری از شبکه ضروری است و باید زیرساخت های مخابراتی و اطلاعاتی هم اصلاح شود.

وی گفت: با جایگزین کردن روش های مدرن به جای سنتی وتوسعه ظرفیت های مدیریت اطلاعات بهره برداری برای سنجش پذیری کردن عملیات و توسعه ظرفیت های پیمانکاری و بالا بردن قدرت مانور شبکه توزیع می تواند به مدیریت توزیع کمک کند.

خاموشی با برنامه در کشور

مقیمی اظهارداشت: خوشبختانه با برنامه ریزی انجام شده خاموشی ها در کشور کنترل و برنامه ریزی شده که در سال گذشته این خاموشی ها به ۲.۸ دقیقه رسید.

وی افزود: ۴۵ درصد خاموشی ها در سال گذشته با برنامه بود و این روند امسال نیز پیگیری می شود.

در این همایش منوچهر حبیبی معاون عمرانی استانداری قزوین، سعید بهادیوند چگینی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان نیز حضور داشتند.