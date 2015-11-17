۵ استخر شنا در چهارمحال و بختیاری احداث می شود

رضا محمد سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه بسیج در تلاش است که امسال احداث پنج استخر شنا را در سطح استان آغاز کند، اظهار داشت: کلنگ این پنج استخر شنا در هفته بسیج در شهرستان های مختلف استان توسط مسئولان بر زمین می خورد و کار احداث این استخر های شنا اغاز می شود.

وی عنوان کرد: این استخرهای شنا در شهرستان های اردل، شهرکرد، لردگان، فارسان و بروجن احداث می شوند.

فرمانده سپاه قمر بنی هاشم استان چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: بسیج در مسیر محرومیت زدایی و اقتصاد مقاومتی گام های بلندی در سطح استان برداشته است که احداث این استخر های شنا نقش مهمی در افزایش سرانه ورزشی و توسعه ورزش های آبی در استان دارد.

رضا محمد سلیمانی عنوان کرد: امسال بیش از هشت میلیارد تومان وام به اعضای بسیج در راستای اقتصادی مقاومتی و ایجاد اشتغال پرداخت شده است.

فرمانده سپاه قمر بنی هاشم استان چهارمحال و بختیاری ادامه داد: بسیج تاکنون در مسیر ایجاد اشتغال برای جوانان استان گام های ارزشمندی برداشته که نیاز است در این مسیر مسئولان ارگان های مختلف با بسیج همکاری بیشتری داشته باشند.

وی گفت: باید تلاش شود که هر خانه دارای یک کسب و کار باشد تا اشتغال اعضای خانه فراهم شود.