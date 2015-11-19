«گوریل پشمالو» وارد عرصه شد/ ستاره ها در اثری از شکسپیر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلگراف، کمپانی‌ها و سالن‌های تئاتر شهر لندن این روزها میزبان آثاری نمایشی از نمایشنامه نویسان و نویسندگان مطرح جهان نظیر اوریپید، یوجین اونیل، ویلیام شکسپیر، مارتین مک‌دونا و شارلوت برونته هستند.



گوریل پشمالو



کمپانی اولد ویک لندن این روزها میزبان نمایش «گوریل پشمالو» اثر یوجین اونیل است که با حضور بازیگر مطرح تئاتر برتی کارول در نقش یانک، اجرا می‌شود. یانک كارگر آتشخانه يک كشتی است و همانند همكارانش با آتش و زغال سر و كار دارد ولی غول‌پيكر، سيه‌چرده و پرمو است و شباهت‌های‌اش به گوريل به مراتب بيش از همسانی انسانی او با هم‌نوعانش است.

مده‌آ



کمپانی تئاتر گیت در حال حاضر میزبان نمایش «مده‌آ» بر اساس نمایشنامه «مده‌آ» اثر اوریپید است. این نمایش که برداشتی مدرن از نمایشنامه کلاسیک اوریپید است، در اتاق خواب پسربچه‌های مده‌آ روایت می‌شود. در صحنه این نمایش اسباب‌ بازی‌های پسرانه نظیر تفنگ و گلوله‌های پلاستیکی به همراه راکت بدمینگتون و وسایل دیگر وجود دارند که در شکل گیری و روایت داستان موثر هستند.

جین آیر



کمپانی تئاتر ملی لندن نیز میزبان نمایش «جین آیر» است که اقتباسی از رمان شارلوت برونته است که بر اساس بخشی از زندگی خود نگاشته است.

داستان زمستان



کمپانی تئاتر گاریک نیز این روزها میزبان یکی از آثار ویلیام شکسپیر با نام «داستان زمستان» است که با حضور بازیگران مطرح تئاتر جهان همچون سر کنت براناف و جودی دنچ روی صحنه رفته است.

مأموران اعدام



کمپانی تئاتر ویندهام هم در حال حاضر پذیرای نمایش «مأموران اعدام» است که بر اساس نمایشنامه «مأموران اعدام» اثر مارتین مک‌دونا ساخته و اجرا می‌شود.

تئاتر لندن علاوه بر نمایش‌های ذکر شده، میزبان نمایش‌های دیگری نیز همچون «پدر»، «گربه‌ها»، «همسران و پسران»، «پای دیگر آقای فوت»، «نزدیک به تو» و «الف» است.