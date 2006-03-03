شوراي شهر حامي شهرداري در بررسي مجدد طرح ترن هوايي است

عضو هيات رئيسه شوراي اسلامي شهر تهران در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، گفت: كساني كه معتقدند طرح احداث ترن هوايي در مسير صادقيه - فرودگاه مهرآباد غير كارشناسي بوده است ، افرادي هستند كه با مفاهيم " شهر" ، " ترافيك تهران " و تقسيم بار ترافيك بيگانه اند.

مهندس امير رضا واعظي آشتياني با تاكيد بر اينكه طرح احداث مونوريل در مسير صادقيه - فرودگاه قرار بود به صورت پايلوت و به منظور سنجش ميزان كارايي اين طرح اجرا شود ، تصريح كرد: در حال حاضر فلكه صادقيه تبديل به يكي از ميادين اصلي شهر تهران شده است. ضمن اينكه در شرايط فعلي مسافراني كه به فرودگاه مهرآباد مراجعه مي كنند ، مجبور هستند ابتدا به سمت ميدان آزادي آمده و از آنجا به سمت جنوب ، مركز و شمال تهران تقسيم شوند كه نتيجه اين وضع ، بروز بارسنگين ترافيكي در ميدان آزادي است كه شاهد آن هستيم.

وي با تاكيد بر اينكه احداث ترن هوايي بين فرودگاه به صادقيه موجب كاهش بار سفر از مهرآباد به آزادي خواهد شد ، تصريح كرد: در اين شرايط صرفا مسافراني كه قصد دارند مسير خود را به مركز و جنوب ادامه دهند ، از طريق فرودگاه به آزادي آمده و افرادي نيز كه مي خواهند به مركز و شمال غرب تردد كنند ، از طريق ترن هوايي مسير مهرآباد به صادقيه را انتخاب كنند.

آشتياني در خصوص استدلال منتقدان مسير فعلي ترن هوايي كه انتقال فرودگاه مهرآباد را مطرح مي كنند ، تصريح كرد: در صورتي كه فرودگاه مهرآباد منتقل شود ، قطعا زمين آن بلا استفاده نخواهد ماند. بلكه اين فضا به كاربري هايي همچون بوستان ، محل تفريح شهروندان ، واحدهاي مسكوني ، تجاري و اداري تبديل خواهد شد. بنابراين ، وجود چنين خطي در اين مسير كاملا ضروري است.

خزانه دار شوراي شهر تهران با تاكيد بر اينكه هزينه احداث ترن هوايي به مراتب كمتر از مترو خواهد بود ، اظهار داشت: مونوريل از نظر زمان احداث كوتاه تر ، داراي آلودگي صوتي و زيست محيطي كمتر و نسبت به مترو از سرعت به مراتب بيشتري برخوردار است.

وي با تاكيد بر اينكه مترو ، اتوبوس ، تاكسي و مونوريل همگي مكمل حمل و نقل عمومي شهر تهران محسوب مي شوند، تصريح كرد: احداث مونوريل به تنهايي مشكل ترافيك تهران را حل نخواهد كرد اما تمام وسايل نقليه عمومي مي توانند به عنوان يك سيستم حمل و نقل عمومي كارا و مطمئن ، ايفاي نقش كنند.

آشتياني با بيان اينكه شوراي شهر پروژه مونوريل را فراموش نكرده است ، افزود: شوراي شهر حمايت معنوي خود را با توجه به مصوبه اي كه براي ترن هوايي داشته دنبال مي كند اما بنا به دلايلي كه براي پيمانكار قبلي پيش آمد و همچنين مشكلاتي كه در دوره قبلي وزارت كشور ايجاد شد ، باعث بروز برخي نا اميدي ها در ادامه روند پروژه مذكور شد كه اميدواريم شهرداري در اين دوره با بررسي مجدد ، طرح احداث مونوريل را آغاز كند تا در صورت موفق بودن مسير آزمايشي اين طرح ، به تدريج اين پروژه در اطراف تهران توسعه يابد.

عضو هيات رئيسه شوراي شهر تهران با تاكيد بر اينكه بهترين مسير اجراي پروژه مونوريل در حال حاضر همين مسير صادقيه - فرودگاه مهرآباد است ، تصريح كرد: هر گونه تصميم براي بررسي و تغيير مسير مصوب نيازمند طرح در كميسيون عمران و كميته حمل و نقل است كه فعلا نظر اين كميته همان مسير مصوب قبلي صادقيه - مهرآباد است.