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۲۶ آبان ۱۳۹۴، ۱۳:۲۶

بر اثر مرگ مشکوک؛

سه کوسه ماهی سیرک بزرگ کاردینالی در مشهد کالبد شکافی شدند

سه کوسه ماهی سیرک بزرگ کاردینالی در مشهد کالبد شکافی شدند

مشهد- سه قطعه کوسه ماهی سیرک بزرگ بین الملی کاردینالی که به دلایل نامعلومی تلف شدند توسط اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی مورد کالبد شکافی قرار گرفتند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی، کارشناس مسئول اداره بهداشت و بیماری های آبزیان اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی ضمن تایید این خبر گفت: چندی پیش از ورود سیرک بزرگ بین المللی کاردینالی به ایران مطلع شدیم که با اخذ مجوزها و گواهی های لازم در بسیاری از شهرهای کشور به اجرای برنامه های مهیج پرداختند.

 علیرضا آریان افزود: این سیرک با هنرمندانی از پرتقال، هلند، فرانسه، کنیا و ایران در ابتدای جاده شاندیز مستقر شدند و به کمک حیواناتی از جمله سه قطعه کوسه ماهی چهار و هفت ساله که در آکواریوم نگهداری می شدند، اقدام به اجرای نمایش می کردند.

آریان تصریح کرد: جمعه شب با دریافت گزارش تلف شدن این سه کوسه ماهی به دلایل نامشخص در آکواریوم، در محل وقوع حادثه جهت بررسی های اولیه حاضر شدیم و ماهیان را جهت کالبد شکافی و نمونه برداری به آزمایشگاه اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی منتقل کردیم.

وی با اشاره به اینکه محل پرورش طبیعی این نوع ماهی در دریاهای آزاد و خلیج فارس است، بیان کرد: خوشبختانه با معاینات انجام شده علائمی از بیماری های مشترک بین انسان و دام در آنها مشاهده نشد و به محض وصول نتایج آزمایشات علت تلفات مشخص و اعلام خواهد شد.

کد مطلب 2970422

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