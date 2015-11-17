سه کوسه ماهی سیرک بزرگ کاردینالی در مشهد کالبد شکافی شدند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی، کارشناس مسئول اداره بهداشت و بیماری های آبزیان اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی ضمن تایید این خبر گفت: چندی پیش از ورود سیرک بزرگ بین المللی کاردینالی به ایران مطلع شدیم که با اخذ مجوزها و گواهی های لازم در بسیاری از شهرهای کشور به اجرای برنامه های مهیج پرداختند.

علیرضا آریان افزود: این سیرک با هنرمندانی از پرتقال، هلند، فرانسه، کنیا و ایران در ابتدای جاده شاندیز مستقر شدند و به کمک حیواناتی از جمله سه قطعه کوسه ماهی چهار و هفت ساله که در آکواریوم نگهداری می شدند، اقدام به اجرای نمایش می کردند.

آریان تصریح کرد: جمعه شب با دریافت گزارش تلف شدن این سه کوسه ماهی به دلایل نامشخص در آکواریوم، در محل وقوع حادثه جهت بررسی های اولیه حاضر شدیم و ماهیان را جهت کالبد شکافی و نمونه برداری به آزمایشگاه اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی منتقل کردیم.

وی با اشاره به اینکه محل پرورش طبیعی این نوع ماهی در دریاهای آزاد و خلیج فارس است، بیان کرد: خوشبختانه با معاینات انجام شده علائمی از بیماری های مشترک بین انسان و دام در آنها مشاهده نشد و به محض وصول نتایج آزمایشات علت تلفات مشخص و اعلام خواهد شد.