نامه رئيس جمهوري به رئيس مجلس درباره تغييرات بودجه 85 و كاهش اعتبارات عمراني

فرهاد رهبر در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، توضيح داد: بعد از تصميمات كميسيون تليفق در خصوص لايحه بودجه 85 و كاهش اعتبارات عمراني رئيس جمهوري اين نامه را به رئيس مجلس نوشته است.

وي گفت: در نامه رئيس جمهوري به رئيس مجلس بر جهت گيري و اهداف لايحه بودجه پيشنهادي دولت براي سال 1385 تاكيد شده است.

رهبر افزود: در اين نامه همچنين موانع و مشكلات طرح هاي عمراني و نياز مبرم آنها به اعتبار به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي رسيده است.

رئيس سازمان مديريت در ادامه گفت: در اين نامه به اهداف و چارچوب لايحه بودجه 85 اشاره شده و ابراز اميداوري شده است كه با تاييد و تصويب آن در مجلس زمينه هاي عملياتي كردن آن فراهم شود.

وي افزود: احمدي نژاد در اين نامه به حدادل عادل نوشته است كه نبايد تغييرات بودجه به گونه اي باشد كه شاكله لايحه بودجه سال 85 تغيير كند و به عبارتي بودجه بايد حالت عملياتي و اجرايي خود را حفظ كند و ضمانت اجرايي داشته باشد.



